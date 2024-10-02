Блогер Артемий Лебедев подверг критике свердловский Среднеуральск

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев во время лекции о развитии малых городов на полях строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», подверг критике свердловский Среднеуральск. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», на лекцию пришли десятки человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Лебедев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Артемий Лебедев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Жопа, друзья. И как хорошо, что у нас есть возможность эту жопу исправить. В Среднеуральске, очевидно, жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию. Там купцы строили красивые дома и в целом старались городок сделать уютным»,— сказал господин Лебедев.

В этом году 100+ TechnoBuild является частью Международной строительной недели. В рамках нее также пройдет IV Международный строительный чемпионат (павильоны №3 и №4). Организаторы предполагают, что общая аудитория мероприятия составит более 40 тыс. человек. Форум проходит с 1 по 4 октября.

Полина Хабарова, Анастасия Таначева