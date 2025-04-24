Yellow, Black and White стала совладельцем «Атмосферы кино»

Кинокомпания Yellow, Black and White (YBW) стала совладельцем 50% юрлица кинодистрибутора «Атмосфера кино», сообщили «Ведомости». Оставшиеся доли сохранили основатели компании Вадим Иванов и Николай Борунков. Сделка закрыта 23 апреля, ее сумму стороны не раскрыли.

Первым совместным проектом станет комедия «Семьянин» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко, премьера которой намечена на осень. «Атмосфера кино» продолжит работать с другими продюсерами — как российскими, так и зарубежными. При конфликте релизов на одну дату приоритет отдадут проекту с большей рентабельностью, уточнили партнеры.

По итогам 2024 года дистрибутор занял второе место в России с кассовыми сборами 6,8 млрд руб. и долей рынка 15,9%, согласно данным Wanta Group и «Бюллетеня кинопрокатчика». YBW известна блокбастерами «Чебурашка», «Холоп», «Последний богатырь» и сериалом «Кухня».