12 американских штатов подали иск против пошлин Трампа

Двенадцать американских штатов подали заявление в суд с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка. Как сказано в заявлении, тарифы «замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии».

Иск подан в Суд США по международной торговле. К Нью-Йорку присоединились штаты Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.

Дональд Трамп в начале апреля ввел пошлины на импорт в отношении 185 государств. Больше всего оказались тарифы против Китая — сейчас пошлины на китайские товары составляют 145%. Ранее господин Трамп заявлял, что введенные им пошлины приносят стране по $2 млрд каждый день. По его словам, более 70 государств готовы договариваться с Вашингтоном о тарифах.