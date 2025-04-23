СМИ: Милорада Додика попытались задержать в Восточном Сараево

Президента Республики Сербской, Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика попытались арестовать в Восточном Сараево, сообщает боснийский портал Klix. По его данным, задержать президента попытались сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA), однако им помешали сотрудники Министерства внутренних дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня, 23 апреля, господин Додик прибыл в Шековичи на северо-востоке БиГ, где принял участие в запуске проекта газификации восточной части республики. После этого, как утверждает Klix, он отправился в Административный центр в Восточном Сараево для встречи с местными властями. Там его хотело задержать SIPA.

26 февраля суд БиГ признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» и заочно приговорил его к году тюрьмы и шести годам запрета на государственную деятельность. В конце марта власти БиГ направили в Интерпол запрос, чтобы объявить господина Додика в международный розыск. 2 апреля запрос был отклонен.

Подробности — в материале «Ъ» «Розыск Милорада Додика не стал международным».