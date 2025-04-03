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Розыск Милорада Додика не стал международным

Интерпол отказал Боснии в ордере на арест президента Республики Сербской

Интерпол отказал Боснии в выдаче международного ордера на арест президента Республики Сербской Милорада Додика по обвинению в посягательстве на государственное устройство страны. Сам Милорад Додик расценил решение Интерпола как подтверждение того, что боснийские власти преследуют его по политическим мотивам, и поблагодарил за содействие Сербию, Венгрию, Черногорию и Россию. Впрочем, власти Боснии готовят новый запрос в Интерпол на президента Республики Сербской — уже по новому обвинению. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Жители Республики Сербской смотрят выступление Милорада Додика по телевидению (2 апреля 2025 года)

Жители Республики Сербской смотрят выступление Милорада Додика по телевидению (2 апреля 2025 года)

Фото: AFP

Жители Республики Сербской смотрят выступление Милорада Додика по телевидению (2 апреля 2025 года)

Фото: AFP

Об отказе Интерпола выдать международный ордер на его арест объявил вечером 2 апреля в соцсетях сам Милорад Додик. Он сослался на телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, который проинформировал его о том, что «директорат Интерпола удовлетворил жалобу Сербии и отказал суду Боснии в требовании объявить президента Республики Сербской в международный розыск».

Эту информацию вскоре подтвердил и глава МВД Сербии Ивица Дачич. По его словам, «генеральный секретариат Интерпола счел, что условия для объявления в международный розыск не удовлетворены»

Вернувшись из Москвы в столицу Республики Сербской (РС) Баня-Луку, Милорад Додик в интервью радиотелевидению РС расценил решение Интерпола как подтверждение того, что боснийские власти преследуют его по политическим мотивам, и поблагодарил страны, которые, по его словам, содействовали данному решению. «Кроме Сербии, подключились еще Венгрия, Черногория и Россия,— сообщил президент РС.— Сделали они это не ради Додика, а потому что увидели во всем политическую мотивацию».

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В этой связи политик поведал некоторые детали из своего разговора в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 1 апреля в Москве и которая, как особо подчеркнул Додик, стала уже 26-м случаем личного общения с российским лидером. «Он спросил меня, за что меня осудили. Я сказал: потому что не выполняю решения иностранца. На его вопрос, как такое возможно, я ответил, что так происходит, когда суд Боснии создает высокий представитель мирового сообщества в стране»,— рассказал Милорад Додик.

Аналогичным образом решение Интерпола расценили и другие лидеры Республики Сербской. Представляющая ее в президиуме Боснии, который выполняет функцию коллективного президента страны, Желька Цвиянович выразила удовлетворение, что «Интерпол не стал участвовать в политических играх».

Впрочем, праздновать окончательную победу Милораду Додику и его соратникам пока рано. Во-первых, остается в силе решение суда об объявлении президента РС во внутрибоснийский розыск. А во-вторых, власти Боснии заранее подготовились к возможному отказу Интерпола по причине «политической мотивировки».

На днях на Милорада Додика завели еще одно уголовное дело. Его обвиняют в отмывании денег и коррупции при приобретении роскошной виллы в Белграде в 2007 году.

По этому делу президент РС был вызван на допрос 2 апреля. То, что он в суд в тот день не явился, может стать основанием для нового запроса в Интерпол на объявление Милорада Додика в международный розыск. При этом боснийские власти исходят из того, что на сей раз Интерпол уже не сможет сослаться на политические мотивы выдвинутого против президента РС обвинения.

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