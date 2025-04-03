Розыск Милорада Додика не стал международным

Интерпол отказал Боснии в выдаче международного ордера на арест президента Республики Сербской Милорада Додика по обвинению в посягательстве на государственное устройство страны. Сам Милорад Додик расценил решение Интерпола как подтверждение того, что боснийские власти преследуют его по политическим мотивам, и поблагодарил за содействие Сербию, Венгрию, Черногорию и Россию. Впрочем, власти Боснии готовят новый запрос в Интерпол на президента Республики Сербской — уже по новому обвинению. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Республики Сербской смотрят выступление Милорада Додика по телевидению (2 апреля 2025 года)

Фото: AFP Жители Республики Сербской смотрят выступление Милорада Додика по телевидению (2 апреля 2025 года)

Фото: AFP

Об отказе Интерпола выдать международный ордер на его арест объявил вечером 2 апреля в соцсетях сам Милорад Додик. Он сослался на телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, который проинформировал его о том, что «директорат Интерпола удовлетворил жалобу Сербии и отказал суду Боснии в требовании объявить президента Республики Сербской в международный розыск».

Эту информацию вскоре подтвердил и глава МВД Сербии Ивица Дачич. По его словам, «генеральный секретариат Интерпола счел, что условия для объявления в международный розыск не удовлетворены»

Вернувшись из Москвы в столицу Республики Сербской (РС) Баня-Луку, Милорад Додик в интервью радиотелевидению РС расценил решение Интерпола как подтверждение того, что боснийские власти преследуют его по политическим мотивам, и поблагодарил страны, которые, по его словам, содействовали данному решению. «Кроме Сербии, подключились еще Венгрия, Черногория и Россия,— сообщил президент РС.— Сделали они это не ради Додика, а потому что увидели во всем политическую мотивацию».

В этой связи политик поведал некоторые детали из своего разговора в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 1 апреля в Москве и которая, как особо подчеркнул Додик, стала уже 26-м случаем личного общения с российским лидером. «Он спросил меня, за что меня осудили. Я сказал: потому что не выполняю решения иностранца. На его вопрос, как такое возможно, я ответил, что так происходит, когда суд Боснии создает высокий представитель мирового сообщества в стране»,— рассказал Милорад Додик.

Аналогичным образом решение Интерпола расценили и другие лидеры Республики Сербской. Представляющая ее в президиуме Боснии, который выполняет функцию коллективного президента страны, Желька Цвиянович выразила удовлетворение, что «Интерпол не стал участвовать в политических играх».

Впрочем, праздновать окончательную победу Милораду Додику и его соратникам пока рано. Во-первых, остается в силе решение суда об объявлении президента РС во внутрибоснийский розыск. А во-вторых, власти Боснии заранее подготовились к возможному отказу Интерпола по причине «политической мотивировки».

На днях на Милорада Додика завели еще одно уголовное дело. Его обвиняют в отмывании денег и коррупции при приобретении роскошной виллы в Белграде в 2007 году.

По этому делу президент РС был вызван на допрос 2 апреля. То, что он в суд в тот день не явился, может стать основанием для нового запроса в Интерпол на объявление Милорада Додика в международный розыск. При этом боснийские власти исходят из того, что на сей раз Интерпол уже не сможет сослаться на политические мотивы выдвинутого против президента РС обвинения.