«Конкорд» Пригожина распродает активы после потери армейских контрактов

ГК «Конкорд», основанная Евгением Пригожиным, продала фабрику-кухню в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой еды в сутки. Покупателем стали структуры, связанные с «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева, следует из данных ЕГРН.

После потери контракта с Минобороны «Конкорд» распродал основные активы: в 2024 году выручка от продажи недвижимости составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль выросла до 2 млрд руб. Ранее комбинат в Янино (100 тыс. рационов в сутки) приобрела RBE Group.

22 апреля 2025 года «Комбинат питания» (структура «Конкорда») подал уведомление о ликвидации. Эксперты связывают это с уходом ключевого заказчика — Минобороны. Однако другие компании группы, включая кейтеринговый бизнес, продолжают работу.

В «Киевской площади» и «Конкорде» на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кухня на любой вкус».