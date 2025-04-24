Кухня на любой вкус

ГК «Конкорд», основанная Евгением Пригожиным, нашла покупателя на фабрику-кухню в Новой Москве. Новым владельцем производства мощностью 100 тонн готовой еды в сутки стали структуры, связанные с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. ГК «Конкорд», потеряв контракт на поставку питания российской армии, распродала свои основные фабрики и закрывает производственное подразделение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В 2024 году ООО «Комбинат питания» (структура ГК «Конкорд», основанной погибшим в авиакатастрофе основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным) закрыла обособленные подразделения в поселке Янино Ленинградской области, в селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере Москвы, сказано в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за прошлый год. Этот документ опубликован в начале апреля 2025 года.

Теперь у ООО «Комбинат питания» не осталось основных средств, а сумма выручки от продажи недвижимости и других основных средств в 2024 году составила 1,7 млрд руб., сказано в его отчетности. За счет этого чистая прибыль компании выросла почти в шесть раз год к году, до 2 млрд руб. В «Конкорде» не ответили на запрос “Ъ”.

Комбинат питания в Янино мощностью 100 тыс. рационов в сутки выкупила RBE Group Андрея Шокина (см. “Ъ” от 7 мая 2024 года). В начале 2024 года у «Конкорда» оставалось еще как минимум одно предприятие — фабрика в селе Кленово в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой продукции в сутки. По данным выписки из ЕГРН, этот актив перешел другой компании с таким же названием — ООО «Комбинат питания». Этой организацией владеет Намик Биньягуев, а управляет Артур Азаев, который ранее возглавлял Объединение горских евреев и имел совместное предприятие НПП «Битум» с Саломоном Захаряевым, указано в СПАРК. Господина Захаряева СМИ связывали со структурами ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. О том, что покупка актива могла пройти в интересах группы, также говорит источник “Ъ” на рынке недвижимости. В «Киевской площади» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Киевская площадь» — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в РФ, в портфеле которого торгцентры «Европейский», «Ривьера» и «Времена года», рынки «Садовод» и «Фуд-Сити», гостиница «Украина» и другие активы. В 2024 году доход холдинга от сдачи в аренду недвижимости вырос на 13% год к году, до $2 млрд, подсчитал журнал Forbes.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько говорит, что речь идет о косвенных связях с акционерами и не факт, что этот актив приобретен в интересах «Киевской площади». В любом случае, продолжает она, «бизнес (фабрики-кухни.— “Ъ”) может быть интересен Намику Биньягуеву, поскольку в его зоне ответственности находится управление "Фуд-Сити" и поставки продуктов».

Потеряв свои основные активы, структура ГК «Конкорд» ООО «Комбинат питания» 22 апреля 2025 года приняла решение о ликвидации компании, сказано в сообщении организации, размещенном на Федресурсе. ГК «Конкорд» занималась обеспечением питания российской армии, но после неудавшегося военного мятежа, организованного Евгением Пригожиным летом 2023 года, компания потеряла контракт с Минобороны. Новым поставщиком министерства стала RBE Group (см. “Ъ” от 5 октября 2023 года). Компания «Конкорд» обеспечивала питанием и другие госучреждения, включая детсады, школы, больницы, тюрьмы, а также владела несколькими фабриками-кухнями в Москве и Ленинградской области.

Гендиректор RestCon Елена Перепелица считает, что ликвидация компании напрямую связана с потерей «Конкордом» крупнейшего заказчика в лице Минобороны. Скорее всего, все фабрики-кухни создавались под обслуживание армии, а теперь найти клиента такого масштаба среди частных компаний для сбыта больших объемов продукции невозможно, считает она. По сути, после смены бенефициара компания осталась без хозяина, поэтому продажа производства стала логичным шагом, добавляет Марина Малахатько.

Но говорить о том, что вся группа «Конкорд» завершает деятельность, преждевременно. ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг», которые в конце 2023 года перешли сыну Евгения Пригожина Павлу (сейчас учредители компаний не раскрываются), продолжают свою деятельность. Кейтеринговый бизнес развивать проще, даже не имея крупных клиентов, резюмирует Елена Перепелица.

Дарья Андрианова