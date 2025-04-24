Сметы оторвались от реальности

На Национальном форуме инфраструктурных компаний участники рынка обсудили наиболее острые проблемы отрасли — речь прежде всего идет о ценообразовании по госконтрактам, не отражающем реальный рост себестоимости строительства. Среди других проблем — некорректный учет зарплат в дорожном строительстве, приводящий к занижению сметной стоимости объектов, а также несоответствие применяемых для расчета цен индексов реальной инфляции и отсутствие постоянных механизмов пересмотра цены контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Приступая к реализации обновленного нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стоимостью 10 трлн руб. до 2030 года и шестилетнего плана дорожной деятельности (9,2 трлн руб.), участники Национального форума инфраструктурных компаний искали способы решения наиболее острых отраслевых проблем. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что 2025 год для отрасли «переломный». С одной стороны, необходимо сохранить набранные темпы строительства для того, чтобы не потерять накопленный потенциал («он пригодится, когда мы выйдем из чрезвычайного режима»). С другой — рынок инфраструктуры сейчас живет в условиях серьезной неопределенности, оценок возможного влияния последствий торговых войн на него пока нет.

В целом, как следовало из обсуждения, ситуация в секторе складывается непростая — как отметил первый замглавы Минтранса Валентин Иванов, есть случаи банкротства компаний и расторжения госконтрактов. Основную причину отраслевые эксперты видят в нерешенных проблемах ценообразования. По словам господина Иванова, сметная стоимость «стоит на месте», в то время как затраты строительства, в частности цена ресурсов, зарплаты, процентные ставки, лизинговые платежи, растут.

Среди застарелых проблем сектора — нерешенность вопроса отраслевых зарплат. Сейчас для расчета сметной стоимости строительства используются региональные нормативы, которые существенно ниже реальных зарплат в секторе дорожного строительства. Как отметил председатель совета директоров компании «Автобан» Алексей Андреев, предприятия в такой ситуации «вынуждены либо залезать в прибыль, останавливая свое развитие (если вообще прибыль есть)», либо брать кредиты или вовсе банкротиться. В связи с этим участники рынка предложили установить среднеотраслевые размеры оплаты труда.

Проблему участники рынка видят и в несоответствии используемых сейчас при определении сметной стоимости индексов («Инвестиции в основной капитал») реальному уровню инфляции в отрасли, в связи с чем высказывались предложения по введению отраслевых индексов. Отметим, в правительстве ранее уже признали, что действующие индексы не отражают структуру себестоимости строительства — запланирована их актуализация в «дорожной карте» по совершенствованию ценообразования в строительстве (см. “Ъ” от 18 апреля).

Также на форуме предлагалось запретить заказчикам искусственно занижать максимальную (начальную) стоимость контрактов за счет применения понижающих коэффициентов (для приведения ее в соответствие с выделенными лимитами). Как пояснил Александр Шохин, в таких ситуации подрядчики вынуждены отказываться от участия в конкурсе, поскольку не могут гарантировать выполнение работ, соответственно, возникает риск участия в закупках недобросовестных подрядчиков.

Звучали и предложения по внедрению постоянных механизмов реагирования на изменение цен на строительные ресурсы. Алексей Андреев предлагал возобновить действие механизма пересмотра цен госконтрактов — напомним, ранее для строительных госконтрактов, заключенных до 1 января 2023 года, позволялось на фоне скачков цен на ресурсы увеличить стоимость стройки предельно на 30%. Поскольку сейчас механизм не работает, отметил господин Андреев, «строительные организации начинают накапливать убытки». Как добавил гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу, его необходимо распространить на контракты, действующие и с 1 января 2023 года. По словам Александр Шохина, необходимо предусмотреть возможность пересчета цены контракта при увеличении заказчиком сроков контракта — с учетом высокой инфляции сейчас это является существенной проблемой для подрядчиков.

Евгения Крючкова