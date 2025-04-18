Цены нанесли на карту

Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил «дорожную карту» улучшения системы ценообразования в сфере бюджетного строительства на период до 2030 года. Власти намерены добиться повышения точности расчета цен в этой сфере и наполнения специальной информсистемы данными о стоимости строительных ресурсов. Для достижения этого предусматривается расширение биржевой торговли стройматериалами, что в перспективе должно расширить применение ресурсного метода ценообразования, основанного на мониторинге рыночных цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил «дорожную карту» по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли до 2030 года. С ее помощью будет продолжена реформа этой сферы, суть которой заключается в смене подхода к определению сметной стоимости строительства бюджетных объектов для приближения ее к рыночной. Сначала планировался переход от базисно-индексного метода (базисные цены на стройматериалы 2001 года умножаются на индексы) к ресурсному, основанному на мониторинге рыночных цен. Поскольку наполнение информсистемы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) данными о ценах было признано недостаточным, в 2024 году ввели смешанный метод — сметы считают, исходя из данных в ФГИС ЦС, а при их отсутствии — через индексы.

Предусмотренные правительством меры нацелены как на актуализацию индексов, так на наполнение ФГИС, что должно расширить применение ресурсного метода.

В целом, пояснил “Ъ” замглавы Главгосэкспертизы Сергей Головин, «дорожная карта» направлена на переход от «классического» определения затрат на реализацию проектного решения к управлению стоимостью строительства с учетом жизненного цикла объекта.

В частности, предусматривается, что в третьем квартале этого года пройдет актуализация индексов цен, применяемых для определения максимальной (то есть начальной) цены контракта (в рамках госзаказа выбирается подрядчик, предложивший самую низкую цену, которая фиксируется в контракте и является «твердой»). По словам Сергея Головина, сейчас индексы не учитывают реальную структуру себестоимости строительства, что ведет к срыву сроков, появлению «незавершенки» и банкротству подрядчиков. По данным главы объединения НОСТРОЙ Антона Глушкова, для 2024 года прогнозируемый индекс составлял 105,3%, фактический же рост цен был равен 109,1%. Разница стала убытком компаний.

В связи с этим, сообщили “Ъ” в пресс-службе Марата Хуснуллина, разработаны ресурсно-технологические модели и методология определения инфляции по группам объектов (например — сетевые, дорожные).

Расчет индексов на их основе, по словам Сергея Головина, позволит точнее отражать динамику цены строительства различных объектов. Антон Глушков подчеркивает, что задача носит комплексный характер — ее нужно рассматривать в связке с переходом от твердой цены контракта к формульному ценообразованию (он запланирован на этот год).

Отдельным блоком «дорожной карты» является расширение перечня стройресурсов, допущенных к биржевым торгам. Соответствующий проект постановления правительства должен быть подготовлен к концу года. Сейчас, как пояснили “Ъ” в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), через биржевые торги реализуются арматура и битум. Это позволяет минимизировать количество посредников и формировать прозрачные ценовые индикаторы. Планируется интегрировать ФГИС ЦС с биржевыми площадками для обмена информацией о ценах, а в начале 2026 года — подготовить меры стимулирования подрядчиков и производителей к проведению сделок с ценообразующими материалами через такие площадки. В пресс-службе вице-премьера отмечают, что это позволит получать верифицированную информацию о ценах по результатам фактических сделок, в том числе по регионам.

По мнению Антона Глушкова, расширение перечня стройресурсов должно быть проведено с «учетом реальных потребностей отрасли, а не формальных требований», а меры должны быть именно стимулирующими, а не предписывающими. Сейчас, поясняют в ФАС, препятствий для начала биржевой торговли в инициативном порядке нет, для ее стимулирования ведомство может применять предписания по итогам рассмотрения сделок с экономической концентрацией или устанавливать минимальные объемы продажи продукции через биржевые торги. По словам же Сергея Головина, основной мерой здесь может стать установление правительством обязанности для заказчиков и подрядчиков бюджетных строек осуществлять закупку ценообразующих ресурсов на электронных торгах, и такая норма уже прорабатывается.

Евгения Крючкова