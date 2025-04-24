Опусти бюллетень и спи спокойно

До конца года Центризбирком начнет получать данные об избирателях не от МВД, а из федерального регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба. Это позволит обновлять данные в режиме реального времени, рассчитывают в комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена к середине августа наладить программное взаимодействие с Федеральной налоговой службой (ФНС) для актуализации регистра избирателей за счет данных единого регистра населения. Для этого на заседании 23 апреля комиссия внесла изменения в свое положение о государственной системе регистрации избирателей.

Как рассказал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, сейчас регистр избирателей содержит сведения о 117 млн граждан России, 112 млн из которых обладают активным избирательным правом. Данные о них избирательные комиссии получают из нескольких источников, в том числе МВД, ФСИН, органов ЗАГС и местных администраций. Эти сведения нуждаются в регулярном уточнении: люди меняют паспортные данные, место жительства и т. д. В общей сложности за прошлый год было зафиксировано около 18 млн таких событий. Полная актуализация данных в регистре происходит раз в квартал, и такую ситуацию трудно признать удовлетворительной, констатировал господин Булаев.

При этом с января 2025 года вступил в силу закон о едином федеральном информационном регистре, содержащем данные о населении, из которого избирательные комиссии могут получать сведения не просто в полном объеме, но еще и в режиме онлайн, рассказал заместитель председателя ЦИКа. Обмен будет происходить по закрытым каналам связи через систему межведомственного взаимодействия, для чего Центризбиркому необходимо наладить программное взаимодействие с ФНС. Работы планируется завершить до середины августа, добавил господин Булаев.

Он подчеркнул, что преобразование будет по-настоящему «революционным» для избирательной системы, поскольку позволит не только получать сведения об избирателях в режиме реального времени, но и уточнять данные об отдельных гражданах в режиме «запрос-ответ». Особенно это актуально в ситуации, когда применяется дистанционное электронное голосование: по словам господина Булаева, количество обращений, связанных с недостоверными сведениями об избирателях, «уходит за тысячи».

«Единый регистр сегодня обладает, по нашим оценкам, очень достоверной информацией,— заявил Николай Булаев.— Мы проверяли это на записях, которые были сделаны по отношению к четырем субъектам, вошедшим в состав России (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.— “Ъ”)». По его словам, с помощью ФНС удалось уточнить более 600 тыс. данных и таким образом «очень серьезно» актуализировать регистр избирателей в этих регионах.

Напомним, в конце февраля ЦИК обновил данные о численности населения, на основании которых будет проводиться нарезка одномандатных округов к предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму. По состоянию на 1 января 2025 года их оказалось почти на полмиллиона меньше, чем в середине 2024-го, причем основные сокращения произошли как раз за счет новых регионов: из списков исключили граждан, не имевших в паспорте отметки о регистрации по месту жительства.

Анастасия Корня