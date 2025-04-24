Электронное голосование нуждается в разъяснениях

Координационный совет при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием на заседании 23 апреля обсудил подготовку к предстоящим выборам. Одной из главных тем стало развитие дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Его география, как сообщил сопредседатель совета Олег Артамонов, в этом году в очередной раз расширится: заявки на проведение ДЭГ в Центризбирком подали уже более 30 регионов, где пройдут кампании разного уровня.

По мнению господина Артамонова, это возлагает большую ответственность на наблюдателей и тех, кто занимается разъяснительной работой. После прошлогодних выборов процесс совершенствования наблюдения за ДЭГ не прекращался, заверил сопредседатель координационного совета. Также он рассказал, что эксперты планируют сформировать список пожеланий по улучшению этой формы голосования.

Одно из них Олег Артамонов огласил сразу: эксперты рекомендуют создать специальный портал, на котором будут публиковаться решения соответствующей избирательной комиссии, новости о подготовке к ДЭГ, разъяснения по ходу голосования и подведения итогов и, главное, информация о верификации результатов. Там же должны содержаться ссылки на архивы трансакций ДЭГ, добавил господин Артамонов. По его мнению, подобный портал поможет повысить доверие к электронному голосованию.

Ксения Веретенникова