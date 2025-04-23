Совет по наследию принял новый проект реставрации Конюшенного ведомства

Новый проект реставрации Конюшенного ведомства от архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна принял совет по сохранению культурного наследия, сообщает 78.ru.

Президент региональной творческой общественной организации Союза архитекторов России Владимир Григорьев заметил, что подготовительные работы на объекте займут около года. Петербургский режиссер Александр Сокуров в свою очередь подметил, что состояние памятника крайне тяжелое, так как там 70 лет не проводилось никаких ремонтных работ.

По словам ведущего научного сотрудника сектора деревянного зодчества филиала ЦНИИП Минстроя РФ Михаила Мильчика, его смущает, что в историческом здании сделают акцент на рестораны. Он подчеркнул, что два корпуса с огромным пространством со сводами должны быть сохранены.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания господина Явейна предлагает открыть в зданиях бывшей конюшни общественное пространство. Там планируют разместить общепит, выставки, литературный клуб и многое другое.

Андрей Маркелов