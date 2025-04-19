Студия Никиты Явейна представила эскизный проект будущего Конюшенного ведомства

Эскизный проект реставрации Конюшенного ведомства 23 апреля рассмотрит совет по сохранению культурного наследия, сообщает «Фонтанка». Концепцию разработало архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания господина Явейна предлагает открыть в зданиях бывшей конюшни общественное пространство. Там планируют разместить рестораны, выставки, литературный клуб, фуд-корт и многое другое.

Отметим, что в 2022 году город выставил разрушающееся здание на торги за один рубль по программе реставрации. К участию допустили две компании, связанные с бизнесменом Годом Нисановым. В итоге победило ООО «Бахчисарай». Сам девелопер отрицал связь с указанным выше предпринимателем.

Как писал ранее «Ъ-СПб», Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти частично удовлетворил иск «Бахчасарая» к комитету имущественных отношений (КИО) города. Речь идет о продлении договора аренды и увеличении сроков проектирования реконструкции здания.

Андрей Маркелов