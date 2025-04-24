Дома и цены помогают

В работе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) все большую роль будет играть информатизация — ее обсуждение стало ключевой темой коллегии службы с участием «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко. Для эффективного управления экономикой правительству нужны в том числе и ценовые данные в режиме реального времени, поэтому ФАС поручено расширять перечень товаров для мониторинга цен, а также развивать ГИС «Антикартель» для автоматизированного поиска сговоров на торгах: в Белом доме видят здоровую конкуренцию одним из ключевых условий развития рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФАС Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава ФАС Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Своевременное и корректное принятие решений ФАС невозможно без цифровизации ключевых направлений деятельности службы. Тема стала центральной на расширенном заседании коллегии службы 23 апреля. Напомним, что после перевода ФАС в 2024 году в ведение двух вице-премьеров («экономического» — Александра Новака и «цифрового» — Дмитрия Григоренко) в правительстве обсуждается новый этап ее информатизации. Для эффективного управления экономикой цифровому офису правительства нужны в том числе ценовые данные в режиме реального времени (см. “Ъ” от 30 июля 2024 года) — по мере роста изоляции РФ от мировой экономики они нужны Белому дому для опоры на внутренний спрос, что стало еще актуальнее с началом США глобальной торговой войны.

Глава ФАС Максим Шаскольский подвел вчера промежуточные итоги этой работы. В частности, в 2024 году служба совместно с казначейством запустила дашборд Национальной системы ценовых индикаторов. Сервис дает возможность мониторинга биржевых и внебиржевых сделок, и на одной панели выводит индикаторы цен по группам товаров —бензину, дизельному топливу, мазуту, углю, битуму и газу. Сейчас ведется работа над дашбордом уже с ценами на товары от производителя до розничного звена. Кроме того, ФАС продолжает разработку сервисов ГИС «Антикартель» и ФГИС «Тариф» (для перевода регулирования тарифов в цифровой формат и мониторинга реализации инвестпрограмм в ЖКХ).

В видеообращении к участникам заседания премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что совершенствование искоренения сговоров и картельных соглашений невозможно без межведомственного взаимодействия и использования больших данных и искусственного интеллекта. Для автоматического выявления картелей в госзакупках и на товарных рынках в этом году планируется запустить ГИС «Антикартель» (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года). ФАС уже использует цифровые инструменты при расследовании картелей, но их функционал ограничен и не позволяет отслеживать весь объем торгов — а цель поставлена так. «Сегодня ФАС становится не только надзорным органом. Лучшая система — это та, при которой нет нарушений. IT-технологии позволяют ведомству действовать превентивно — разбираться не с фактами нарушений, а предупреждать эти события на стадии зарождения проблемы»,— подчеркнул Дмитрий Григоренко.

По его словам, для точного и быстрого выявления нечестных сделок необходимо больше данных. Так, на 2025 год поставлена задача интегрировать ГИС «Антикартель» с системами ФНС, ФТС и электронными площадками госзакупок. Цифровизация антимонопольного контроля должна способствовать повышению конкуренции на торгах и экономии бюджетных средств, поэтому проект ГИС «Антикартель» включен в нацпроект «Экономика данных и цифровизация госуправления».

Перечень товаров для мониторинга цен предполагается расширять — это даст возможность в режиме онлайн видеть резкие скачки цен и решать проблему еще на стадии «зарождения». Чем больше товарных групп будет в системе (предполагается, что доступ к ней будет у всех ФОИВ), тем выше будет эффективность ее работы, но для оперативного реагирования на скачки цен необходимо собрать информацию из ведомственных систем в единый контур.

Еще одно направление работы для ФАС — единый порядок торгов госсобственностью. Сейчас торги госимуществом и госресурсами проводятся по разным правилам и через разные системы, причем для некоторых не предусмотрены торги онлайн. Таким образом, не обеспечен равный доступ бизнеса к торгам, а государство может недополучить средства из-за риска продажи по сильно заниженной цене. Законопроект о едином порядке Госдума приняла в первом чтении в марте.

Венера Петрова