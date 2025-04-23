Предварительный анализ
Партийцы и эксперты обсудили значение праймериз для единороссов и избирателей
Осенний единый день голосования (ЕДГ) обновит депутатский корпус «Единой России» (ЕР) в выборных регионах более чем на 50%, сообщил член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов 23 апреля на круглом столе, посвященном предварительному внутрипартийному голосованию. Эта процедура зарекомендовала себя как эффективный способ отбора наиболее сильных кандидатов, а участие ветеранов СВО в праймериз и в самих выборах поможет преодолеть «электоральную апатию» населения, заключили участники мероприятия.
По мнению экспертов, предварительное голосование помогает единороссам привлечь внимание избирателей задолго до старта официальной выборной кампании
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
За день до окончания подачи заявлений желание поучаствовать в праймериз ЕР выразили более 21 тыс. человек, сообщил Сергей Перминов. Лидерами по числу потенциальных кандидатов в заксобрания регионов стали Республика Коми и Воронежская область (7,1 человека на место), а в гордумы столиц субъектов РФ — Ростов-на-Дону (9,1), Оренбург и Воронеж (8,1). Действующих депутатов среди кандидатов всего 11%, подчеркнул господин Перминов, поэтому в партии ожидают, что депутатский корпус в выборных регионах обновится более чем наполовину.
Праймериз-2025 (16-е для ЕР) Сергей Перминов охарактеризовал как «этап совершеннолетия».
«Повзрослели все,— констатировал он.— Все понимают: чтобы быть успешным в политике, надо сделать первый шаг, сделать честно, чисто и по тем правилам, которые уже сформированы». Партия же посредством этой процедуры стремится отобрать «самых сильных и эффективных» — к этому ее подталкивают «требования, которые предъявляет общество к партийным проектам», сказал сенатор.
Предстоящий ЕДГ действительно «не самый простой» для ЕР, отметил политолог Константин Костин, сославшись на результаты единороссов в тех же регионах в 2020 году. По его оценке, трудными для партийцев могут стать кампании в Коми и Орле, а также в Новосибирской области, Сыктывкаре и Тамбове. Конкурировать ЕР предстоит в первую очередь с КПРФ, а «хорошая новость» заключается в том, что на большинстве территорий коммунистов теснит ЛДПР, рассуждал политолог. При этом ни ЛДПР, ни «Новые люди» «всерьез голоса у ЕР пока не отнимают», добавил господин Костин.
Он также обратил внимание на то, что уровень внутрипартийной конкуренции в ЕР растет, но вместе с тем аналитики фиксируют продолжающееся «снижение конфликтов и скандалов вокруг результатов». Участники круглого стола с этим выводом согласились и предположили, что причиной тому — «патриотическая консолидация» и «консенсус вокруг СВО», в условиях которых элиты предпочитают избегать открытых конфликтов. А политолог Дмитрий Орлов выразил мнение, что праймериз уже сами по себе стали «механизмом разрешения межэлитных и общественных противоречий».
Отдельно эксперты затронули вопрос об участии в предварительном голосовании ветеранов СВО, от которых к 23 апреля поступило 464 заявки.
Для них праймериз стали «инструментом публичной легитимации», пояснил политолог Алексей Чеснаков: «Многие из них хотят, но не знают, как приступить к публичной политической деятельности, и предварительное голосование — хороший инструмент». Кроме того, участие ветеранов в выборах поможет «снизить электоральную апатию» у избирателей и даже стать «инструментом стабилизации ситуации» для региональных властей, надеется господин Чеснаков.
Сами праймериз тоже помогают повысить электоральную грамотность избирателей и общую явку на выборы, поскольку удлиняют «медийное и экспертное внимание» к ЕДГ на несколько месяцев, добавил политолог Александр Асафов. А полученные на предварительном голосовании результаты ЕР теоретически может использовать не только «для производства контента», но и для обкатки новых избирательных технологий, резюмировал эксперт.