Предварительный анализ

Осенний единый день голосования (ЕДГ) обновит депутатский корпус «Единой России» (ЕР) в выборных регионах более чем на 50%, сообщил член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов 23 апреля на круглом столе, посвященном предварительному внутрипартийному голосованию. Эта процедура зарекомендовала себя как эффективный способ отбора наиболее сильных кандидатов, а участие ветеранов СВО в праймериз и в самих выборах поможет преодолеть «электоральную апатию» населения, заключили участники мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, предварительное голосование помогает единороссам привлечь внимание избирателей задолго до старта официальной выборной кампании

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По мнению экспертов, предварительное голосование помогает единороссам привлечь внимание избирателей задолго до старта официальной выборной кампании

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За день до окончания подачи заявлений желание поучаствовать в праймериз ЕР выразили более 21 тыс. человек, сообщил Сергей Перминов. Лидерами по числу потенциальных кандидатов в заксобрания регионов стали Республика Коми и Воронежская область (7,1 человека на место), а в гордумы столиц субъектов РФ — Ростов-на-Дону (9,1), Оренбург и Воронеж (8,1). Действующих депутатов среди кандидатов всего 11%, подчеркнул господин Перминов, поэтому в партии ожидают, что депутатский корпус в выборных регионах обновится более чем наполовину.

Праймериз-2025 (16-е для ЕР) Сергей Перминов охарактеризовал как «этап совершеннолетия».

«Повзрослели все,— констатировал он.— Все понимают: чтобы быть успешным в политике, надо сделать первый шаг, сделать честно, чисто и по тем правилам, которые уже сформированы». Партия же посредством этой процедуры стремится отобрать «самых сильных и эффективных» — к этому ее подталкивают «требования, которые предъявляет общество к партийным проектам», сказал сенатор.

Предстоящий ЕДГ действительно «не самый простой» для ЕР, отметил политолог Константин Костин, сославшись на результаты единороссов в тех же регионах в 2020 году. По его оценке, трудными для партийцев могут стать кампании в Коми и Орле, а также в Новосибирской области, Сыктывкаре и Тамбове. Конкурировать ЕР предстоит в первую очередь с КПРФ, а «хорошая новость» заключается в том, что на большинстве территорий коммунистов теснит ЛДПР, рассуждал политолог. При этом ни ЛДПР, ни «Новые люди» «всерьез голоса у ЕР пока не отнимают», добавил господин Костин.

Он также обратил внимание на то, что уровень внутрипартийной конкуренции в ЕР растет, но вместе с тем аналитики фиксируют продолжающееся «снижение конфликтов и скандалов вокруг результатов». Участники круглого стола с этим выводом согласились и предположили, что причиной тому — «патриотическая консолидация» и «консенсус вокруг СВО», в условиях которых элиты предпочитают избегать открытых конфликтов. А политолог Дмитрий Орлов выразил мнение, что праймериз уже сами по себе стали «механизмом разрешения межэлитных и общественных противоречий».

Отдельно эксперты затронули вопрос об участии в предварительном голосовании ветеранов СВО, от которых к 23 апреля поступило 464 заявки.

Для них праймериз стали «инструментом публичной легитимации», пояснил политолог Алексей Чеснаков: «Многие из них хотят, но не знают, как приступить к публичной политической деятельности, и предварительное голосование — хороший инструмент». Кроме того, участие ветеранов в выборах поможет «снизить электоральную апатию» у избирателей и даже стать «инструментом стабилизации ситуации» для региональных властей, надеется господин Чеснаков.

Сами праймериз тоже помогают повысить электоральную грамотность избирателей и общую явку на выборы, поскольку удлиняют «медийное и экспертное внимание» к ЕДГ на несколько месяцев, добавил политолог Александр Асафов. А полученные на предварительном голосовании результаты ЕР теоретически может использовать не только «для производства контента», но и для обкатки новых избирательных технологий, резюмировал эксперт.

Григорий Лейба