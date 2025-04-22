Мундеп и партия едины

В Москве 22 апреля завершился второй всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Одна из его ключевых панельных сессий была посвящена роли местных депутатов в защите интересов жителей. Как выяснилось в ходе обсуждения, принципиального различия между мундепом и единороссом организаторы не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая заседание, секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев сначала выступил во второй своей ипостаси — как первый зампред Совета федерации. Он рассказал собравшимся, что «активное и бурное» развитие происходит только в тех субъектах РФ, где «политика взаимодействия с муниципалитетами выстроена правильно». Для этого необходимо избегать разделения власти на региональную и муниципальную составляющие, указал сенатор: «Команда должна быть единой».

Затем в господине Якушеве заговорил партиец, и он напомнил, что 2024 год ЕР посвятила первичным отделениям, а 2025-й — муниципальным депутатам.

«Страна базируется на муниципалитетах, а партия базируется на своих "первичках". Потому что именно первичные отделения обеспечивают связь с теми людьми, с которыми мы работаем. И, естественно, с теми людьми, которые потом отдают свои голоса за партию "Единая Россия"»,— выстроил единоросс логическую связь.

Отметим, что в ЕР, по ее собственным данным, состоит 170 тыс. муниципальных депутатов, но ими представительная власть на местах не ограничивается. Например, от КПРФ избраны порядка 8,5 тыс. муниципалов, а многие депутаты являются беспартийными. Всего же в России около 200 тыс. мундепов.

Владимир Якушев тем временем продолжил рассуждать о партийных делах. Он, в частности, рассказал о «Народной программе» ЕР, которая «по формальным показателям» выполняется на 80%. «Но двадцать-то процентов не исполняются»,— признался секретарь генсовета ЕР.

После этого господин Якушев снова вернулся в свою парламентскую ипостась, чтобы пожаловаться на низкое качество законотворческой работы региональных депутатов, которые почти не отзываются на федеральные инициативы. «Мы принимаем законопроекты, которые напрямую касаются полномочий субъектов и муниципальных образований, имея пять, шесть, максимум десять отзывов. Это негоже»,— сокрушался первый вице-спикер СФ. По его мнению, если речь заходит о том, «как должна быть устроена жизнь на земле», то число отзывов должно достигать 89 (по числу субъектов РФ): «Тогда вы не будете удивляться, когда этот закон будет приходить на места».

Выступавшие следом спикеры оказались сплошь единороссами, поэтому органично продолжили развивать мысли своего партийного начальника.

Например, глава Новопавловского сельского поселения Краснодарского края Лариса Склярова рассказала, как при поддержке депутатов от ЕР в «маленьком хуторе» появились спортивная и скейт-площадка и «сейчас до самого темна молодежь катается на роликах, скейтах, и радости нет предела». Участник СВО Евгений Чинцов, который полгода назад возглавил гордуму Нижнего Новгорода (см. “Ъ” от 26 сентября 2024 года), поделился идеями по поддержке ветеранов (например, о создании для них сети бесплатных спортивных клубов). А Владимир Якушев тут же вспомнил, что из 320 участников СВО, которые в прошлом году выдвигались на выборы разных уровней от ЕР и победили, 16 человек «для себя приняли решение вернуться обратно и сдали мандаты». Тем не менее в 2025-м планы у ЕР еще амбициознее, добавил секретарь генсовета: «Однозначно количество победителей в этом году будет больше, чем в предыдущем». Он призвал единороссов выступить наставниками для будущих кандидатов, чтобы те «качественно и грамотно провели избирательную кампанию».

Развивая тему СВО, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий рассказала о партпроекте «Тепло для героя», который подвигнул школьников отправлять письма на передовую. А спикер гордумы Ульяновска Илья Ножичкин, закольцовывая заданную тему, рассказал о пользе совмещения постов секретаря «первички» ЕР и руководителя территориального общественного самоуправления, пояснив, что так проще подавать заявки на участие в федеральных конкурсах: «Когда не хватает ресурсов финансовых, нужно включать ресурс организационный».

Андрей Прах