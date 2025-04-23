Глава «Альфа-Капитала» назвала фаворитов в розничных фондах текущего сезона

Приоритетными направлениями розничных фондов в ближайший год станут традиционные категории — фонды акций и фонды с портфелями длинных облигаций, считает глава «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. На это повлияли стабилизация геополитической ситуации и контроль над инфляцией, сказала она в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фонды акций станут фаворитами, учитывая потенциал роста индексов, который эксперты компании оценивают в 50–70%, рассказала госпожа Кривошеева. Говоря о длинных облигациях, она заявила, что сейчас это направление уже начинает показывать хорошие результаты. «Судя по макростатистике и последним комментариям ЦБ, инфляция становится более подконтрольной, ситуация стабилизируется»,— добавила глава компании.

Она заявила, что в прошлом году драйвером роста индустрии были фонды денежного рынка. Сейчас их суммарные активы вплотную приблизились к 1,2 трлн руб., а число пайщиков — к 3 млн человек, отметила она.

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