Рубио: США стали лучше понимать позицию России по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после начала контактов с Россией американские власти начали понимать ее позицию по ситуации на Украине. Вместе с тем Вашингтон пытается выяснить позицию Киева, чтобы понять перспективы урегулирования конфликта в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Я бы сказал, что мы занимаемся тем, что выясняем позицию России — сейчас мы ее лучше понимаем, потому что действительно общались с ними после трех лет молчания,— а также позицию Украины, и выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе»,— сказал Марко Рубио в интервью The Free Press. По его словам, если позиции России и Украины несовместимы, то можно прийти к выводу, что «мир в данный момент невозможен».

Он вновь подчеркнул, что в таком случае США могут сосредоточиться на других приоритетных вопросах. «Мы сделали все, что было в наших силах. Мы вложили очень много времени и сил на самом высоком уровне. Мы продолжим это делать, пока существует реалистичный путь вперед»,— пояснил Марко Рубио. «Это не наша война»,— отметил он.

Марко Рубио отказался ехать в Лондон, где сегодня, 23 апреля, проходит встреча украинских, европейских и американских чиновников по мирному плану. Как писали СМИ, причиной отказа стала позиция Украины по Крыму. После того как стало известно о понижении ранга переговоров в британской столице, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса.

О ситуации — в колонке «Ъ» «Обнуление Лондона».

Лусине Баласян