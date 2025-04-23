У почти 200 сочинцев в 2024 году выявили рак во время профилактических осмотров

В 2024 году в Сочи у 197 человек впервые в жизни диагностировали злокачественное новообразование во время прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, всего за год профилактические обследования прошли почти 271 тыс. сочинцев старше 18 лет. В 27,7 тыс. случаев горожанам впервые диагностировали то или иное заболевание.

В министерстве подчеркнули, что ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение и увеличить шансы на выздоровление. Все пациенты, у которых были обнаружены серьезные отклонения, направили на дополнительное обследование и под наблюдение специалистов.

По статистике, наиболее часто в регионе фиксируются случаи рака кожи, молочной железы, легких, предстательной железы и кишечника.

Медики также обращают внимание на влияние образа жизни на здоровье: среди выявленных факторов риска — курение, неправильное питание, ожирение и низкая физическая активность.

В краевом минздраве напомнили, что регулярные осмотры и диспансеризация помогают значительно снизить риск тяжелых заболеваний и призвали жителей Сочи ответственнее относиться к своему здоровью.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2024 году на курорте самым часто диагностируемым ЗППП стал сифилис. Также распространены гонорея, трихомониаз, хламидиоз и герпес урогенитальный.

Мария Удовик