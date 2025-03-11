Жители Сочи стали чаще болеть сифилисом

В 2024 году в Сочи самым часто диагностируемым ЗППП стал сифилис. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сочи в 2024 году выявлено 329 случаев ЗППП, что незначительно превышает показатель предыдущего года. В 2023 году на курорте зарегистрировали 326 случаев.

Среди инфекций, передающихся половым путем, лидирующую позицию занимает сифилис. Также распространены гонорея, трихомониаз, хламидиоз и герпес урогенитальный. Основная доля заболевших приходится на мужчин и людей старше 40 лет.

За последние пять лет наблюдается умеренный рост числа диагностированных случаев ЗППП: с 282 в 2020 году до 329 в 2024 году. Специалисты связывают это с демографическими изменениями — ежегодно в Сочи на постоянное место жительства переезжают 10-15 тыс. человек.

В целом по Краснодарскому краю в 2024 году зарегистрировали 2,7 тыс. случаев ЗППП.

Тестирование на заболевания, передающиеся половым путем, в прошлом году прошли 62,5 тыс. жителей курортного города.

Мария Удовик