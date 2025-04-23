Объем экспорта зерна через балтийские порты РФ вырос в 2,4 раза за года

С начала года через балтийские порты на территории РФ (Петербург и Ленобласть) было экспортировано 698 тыс. тонн зерна. Это в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основным направлением экспорта в 2025 году стали страны Африки (свыше 300 тыс. тонн зерна, 46% от общего объема). Новыми направлениями для российского зерна, отгружаемого из портов Балтики, стали Сенегал, Того, Нигерия, Мали, Тунис и Ливия. Кроме того, сохраняются стабильные поставки в Марокко. В африканские страны экспортируют мягкую и твердую пшеницу, ячмень.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Погрузка зерна на ж/д сетях в Петербурге за год выросла в 1,3 раза.

Дарья Астанина