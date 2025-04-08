Погрузка зерна на ж/д сетях в Петербурге за год выросла в 1,3 раза

Объем погрузок на ж/д сетях в Петербурге за год вырос на 7,7%. В период с января по март 2025 года он составил 1,7 млн тонн, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 1,3 раза за год выросла погрузка зерна (36,8 тыс. тонн), в 1,5 раза — продуктов перемола (19,7 тыс. тонн). Также рост в 7,7% показали черные металлы (162,1 тыс. тонн).

«В марте погрузка в Санкт-Петербурге увеличилась на 7,5% и составила порядка 654 тыс. тонн»,— добавили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозка груженых контейнеров на Октябрьской железной дороге выросла на 2,9%.

Дарья Астанина