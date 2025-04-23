Квартира оказалась генералу не в службу

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд (ВС) отменил решения нижестоящих инстанций, отказавшихся выселить из служебной квартиры бывшего старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Сергея Новикова. Из вынесенного решения следует, что право оставаться после выхода на пенсию в выделенной ведомством «двушке» на окраине Москвы за генералом или членами его семьи могло сохраниться только в случае его гибели или получения инвалидности «в связи с исполнением служебных обязанностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Новиков (слева) и председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Личный архив Сергея Новикова Бывший старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Новиков (слева) и председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Личный архив Сергея Новикова

Проиграв генерал-майору юстиции Сергею Новикову спор о выселении из служебной квартиры в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, СКР, по данным “Ъ”, дошел до судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. Там судьба некогда одного из ведущих следователей ведомства, известного по целому ряду резонансных расследований, включая скандальное дело об организации преступного сообщества экс-начальником ГУЭБиПК МВД Денисом Сугробовым, была решена за 40 минут и не в его пользу. Доводы генерала, участвовавшего в заседании лично и считающего предыдущие судебные решения справедливыми и абсолютно законными, были отклонены. Отметим, что на стороне ответчика выступила и Генпрокуратура, но и это не помогло.

Установив, что Сергей Новиков почти 15 лет стоял в ведомственной очереди на квартиру, но не получил ни ее, ни социальную выплату на покупку жилья, ВС тем не менее пришел к выводу, что оснований оставлять семью генерала (супругу и трех несовершеннолетних детей) в служебной квартире нет.

В частности, суд со ссылкой на закон «О Следственном комитете Российской Федерации» констатировал, что право на проживание в служебной квартире до получения социальной выплаты могло остаться за генералом Новиковым и членами его семьи только в случае его гибели или получения инвалидности «в связи с исполнением служебных обязанностей».

Вставшие же на сторону Сергея Новикова Нагатинский суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции, по мнению ВС, допустили «существенные нарушения норм материального и процессуального права», которые повлияли на исход дела. По мнению ВС, за ответчиком после выхода на пенсию сохранилось лишь право на получение социальной выплаты, а служебную квартиру он был обязан освободить после увольнения в трехдневный срок. В этой связи ВС определение судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда отменил, отправив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

После окончания судебного заседания Сергей Новиков заявил “Ъ”, что накануне написал уже пятое обращение к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В нем господин Новиков напоминает, что согласно все тому же закону «О Следственном комитете» он имеет право на первоочередное получение социальной выплаты.

«Если же это по каким-то причинам невозможно, то учитывая мою многолетнюю, добросовестную службу, а также принимая во внимание интересы моих трех несовершеннолетних детей и супруги, прошу предоставить в собственность занимаемую нами в данный момент служебную квартиру. В противном случае мы, очевидно, окажемся на улице»,— говорится в обращении Сергея Новикова.

Как уже рассказывал “Ъ”, уроженец города Кудымкара Коми-Пермяцкого автономного округа Сергей Новиков был прикомандирован к Генпрокуратуре РФ в 2006 году. Еще через два года он был уже в штате центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре. Вплоть до 2011 года господин Новиков арендовал номер в гостиничном комплексе «Измайлово», а затем перебрался в съемную квартиру, которую, как и гостиницу, ему оплачивал работодатель. В очередь на получение социальной выплаты или квартиры жилищная комиссия поставила его в 2009 году.

Служебную «двушку» площадью 55 кв. м в столичном районе Бирюлево Восточное, вокруг которой впоследствии и развернулась судебная тяжба, ведомство выделило следователю в 2014 году.

Через пять лет, после того как в семье следователя Новикова родился третий ребенок, он обратился в СКР с заявлением о выплате ему субсидии на покупку недвижимости. Однако в этом ему было отказано со ссылкой на то, что ведомство уже выделило ему служебную квартиру.

В мае 2023 года через два месяца после увольнения жилищная комиссия СКР сняла Сергея Новикова с учета. «Из пояснений представителя СКР я понял, что у жилищной комиссии якобы есть две очереди и я, оказывается, стоял не в той, какой нужно»,— заявил тогда “Ъ” Сергей Новиков. Впоследствии генерал это решение успешно обжаловал в суде, после чего был восстановлен в очереди на получение жилья.

При этом следует отметить, что в аналогичной ситуации оказался целый ряд бывших высокопоставленных сотрудников комитета, которых пытаются выселить из служебных квартир.

Олег Рубникович