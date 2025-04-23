Наиболее известные дела генерала Новикова

Самым громким в биографии следователя Сергея Новикова стало возбужденное в 2014 году уголовное дело в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД во главе с его тогдашним руководителем генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым, обвиненных в создании ОПС и превышении должностных полномочий (ст. 210, 286 УК РФ). Один из подследственных — заместитель Дениса Сугробова генерал-майор Борис Колесников — после допроса выбросился с балкона шестого этажа здания Следственного комитета России и погиб.

В 2017 году Денису Сугробову назначили 22 года, а его сотрудникам — от 17 до 20 лет. Впоследствии Верховный суд почти вдвое сократил наказания, и сейчас фигуранты этого дела находятся на свободе.

Господин Новиков руководил расследованием контрабанды алкогольной продукции организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ), в которой обвиняли одного из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга — руководителя холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. В конце 2018 года он был приговорен к четырем годам и семи месяцам колонии. Кроме того, господин Новиков установил, что миллиардер Михальченко причастен в составе ОПС еще и к хищению 1,2 млрд руб. при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства в Ново-Огарево. В итоге в 2022 году 2-й Западный окружной военный суд приговорил главу холдинга уже к 20 годам колонии строгого режима.

Последним делом генерала стало расследование в отношении так называемой билетной мафии — крупной аферы с билетами известных российских театров, среди которых Большой и Малый, Мариинка, РАМТ, а также Московской консерватории им. П. И. Чайковского. По версии обвинения, создав клоны сайтов учреждений культуры, фигуранты занимались через них продажей билетов по многократно завышенным ценам. Фигурантам назначили от четырех с половиной до семи с половиной лет, но суд постановил считать их наказание условным.