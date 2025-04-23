Владимирский губернатор рассказал о разрушениях из-за взрывов боеприпасов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что побывал в зоне ЧС на территории Киржачского района, где произошла детонация боеприпасов. По его словам, больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла. Он пообещал, что жителям пострадавших квартир и домов окажут помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области

«Утром объехали с коллегами населенные пункты в зоне ЧС, оценили ущерб. Побывали на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения»,— написал господин Авдеев в Telegram.

Вчера, 22 апреля, рядом с населенным пунктом Барсово начались взрывы боеприпасов на складе в воинской части. Минобороны назвало причиной нарушения требований безопасности. В Киржачском районе введен режим ЧС, пострадали четыре человека. С утра губернатор области Александр Авдеев заявил, что детонация постепенно завершается. Во Владимирской области отключили газ в 40 селах и СНТ, в Киржачском районе прекратили подачу тепла и воды.

О ЧП читайте в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».