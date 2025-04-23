Во Владимирской области отключили газ в 40 селах и СНТ из-за взрыва боеприпасов

В Киржачском районе Владимирской области более 40 населенных пунктов и СНТ отключены от подачи газа для обеспечения безопасности населения, сообщило АО «Газпром газораспределение Владимир». Днем 22 апреля в воинской части в районе Барсово произошел взрыв, началась детонация боеприпасов. Пострадали четыре человека. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей ближайших к воинской части населенных пунктов эвакуировали в пункты временного размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Никонов / РИА Новости Фото: Владимир Никонов / РИА Новости

Подача газа прекращена в деревнях Аленино, Перегудово, Грибаново, Дворищи, Дубки, Захарово, поселках Лисицыно, Мирный и Горка, а также в СНТ «Захарово», «Звездный», «Прибор», «Шувалово» и др.

Газоснабжение в населенных пунктах возобновят после прекращения режима ЧС. На время восстановительных работ жителям газифицированных домов необходимо перекрыть краны на воде, газовых приборах и не открывать их до указаний аварийных бригад, уточнили в «Газпром газораспределение Владимир».

В нескольких котельных в Киржачском районе власти также перекрыли отопление и горячее водоснабжение. Отключения затронули более 12,3 тыс. жителей и 12 соцобъектов. Котельные возобновят работу, когда в них возобновится подача газа, отмечали в «Владимиртеплогазе».

Полина Мотызлевская