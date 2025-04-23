Губернатор Владимирской области: детонация на складах боеприпасов завершается

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел заседание оперштаба в Киржачском районе, где произошла детонация боеприпасов. По его словам, детонация постепенно завершается.

Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня, 23 апреля, не работают. Также не будут работать несколько предприятий.

«Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий»,— написал господин Авдеев в Telegram.

На фоне ЧП в Киржачском районе закрыта часть дорог: Киржач—Дубки, дорога от улицы Добровольского в Киржаче до деревни Илейкино, а также между деревнями Песьяное и Аленино.

22 апреля недалеко от населенного пункта Барсово начались взрывы боеприпасов на складе в воинской части. Пострадали как минимум четыре человека. В Киржачском районе введен режим ЧС. Эвакуировано семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. По данным Минобороны, взрыв на складе произошел из-за нарушения требований безопасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».