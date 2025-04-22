Четыре человека пострадали после взрыва боеприпасов во Владимирской области

После взрыва боеприпасов на складе в военной части во Владимирской области погибших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. Однако четыре человека пострадали.

«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще одному пострадавшему предстоит амбулаторное лечение.

Оперативный штаб принял решение об эвакуации семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Около 450 человек эвакуированы в пункты временного размещения.

Взрыв в воинской части в районе населенного пункта Барсово произошел сегодня, 22 апреля, около 15:30. На территории Киржачского района объявили режим чрезвычайной ситуации. По данным Минобороны, на территории воинской части из-за нарушения требований безопасности произошла детонация боеприпасов. Пострадавших нет, утверждают в военном ведомстве.