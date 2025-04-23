В Киржачском районе отключили тепло и воду из-за взрывов на складах боеприпасов

В нескольких котельных в Киржачском районе Владимирской области перекрыли отопление и горячее водоснабжение. Отключения затронули более 12,3 тыс. жителей и 12 соцобъектов, сообщили во «Владимиртеплогазе». Ограничения ввели в целях безопасности после детонации снарядов на местном складе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Подача отопления и горячего водоснабжения в дома возобновится сразу после подачи газа на котельные»,— сказано в пресс-релизе компании, опубликованном в Telegram.

Вчера, 22 апреля, недалеко от населенного пункта Барсово начались взрывы боеприпасов на складе в воинской части. По данным Минобороны, причиной стали нарушения требований безопасности. В Киржачском районе введен режим ЧС, пострадали четыре человека. С утра губернатор области Александр Авдеев заявил, что детонация постепенно завершается.

Подробности — в публикации «Ъ» «Киржач под обстрелом».