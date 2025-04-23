Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга в Баку с 4 июня

Авиакомпания Red Wings с 4 июня запустит самолеты, которые будут совершать рейсы по маршруту Екатеринбург — Баку (Азербайджан), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Они будут выполняться дважды в неделю — в среду и в пятницу. Вылет из Кольцово запланирован на 16:25, из аэропорта Баку самолет будет отправляться в 19:45. Время в пути — три часа. Стоимость билетов составляет примерно от 19 тыс. до 25 тыс. руб.

Напомним, летом из Кирова планируют запустить авиарейсы в Екатеринбург — уральская столица оказалась в числе городов, куда больше всего хотели бы отправиться жители Кировской области. Самолеты будут летать дважды в неделю с июня по октябрь.

Ирина Пичурина