В Екатеринбург летом запустят авиарейсы из Кирова

Летом из Кирова планируют запустить авиарейсы в Екатеринбург, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале. Самолеты будут летать дважды в неделю с июня по октябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Соколов отметил, что Екатеринбург оказался в числе городов, куда больше всего хотели бы отправиться жители Кировской области. «Когда в своих соцсетях я проводил опрос среди жителей — какие они хотели бы видеть маршруты — в тройке самых популярных был Екатеринбург. Нам удалось проработать этот вопрос. Маршрут "Киров — Екатеринбург" прошел отбор, проведенный Росавиацией»,— рассказал губернатор.

Напомним, авиакомпания Red Wings запустит пять новых направлений из Екатеринбурга в летнем сезоне. Это рейсы в Улан-Удэ, Абакан, Саранск, Элисту и Читу. По части из них уже начались совершаться рейсы, по остальным они запустятся до конца апреля.

Ирина Пичурина