Путин: предприятия ОПК выполнили гособоронзаказ в полном объеме

Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии. Он заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений — с опережением графика.

Господин Путин рассказал, что более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Российская армия получила свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, а также 180 боевых самолетов и вертолетов. Также поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов.

«Ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV — виртуальной реальности»,— уточнил президент (цитата по сайту Кремля).

При этом Владимир Путин отметил, что средств поражения не хватает до сих пор. Он выразил уверенность, что все планы по наращиванию производства дронов будут выполнены. По его словам, «это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха». Президент добавил, что в 2025 году в программе расширения и модернизации мощностей ОПК участвуют более 400 предприятий.

В апреле в структуре Минобороны РФ появилась новая межведомственная рабочая группа, главным приоритетом которой станут ускоренная разработка и введение в эксплуатацию передовых морских беспилотных систем. Планируется, что эти задачи будут решаться за счет использования уже имеющегося опыта масштабирования производства дронов и иных систем компаниями «народного ОПК».

Подробности — в материале «Ъ» «Российский флот погружают в инновации».