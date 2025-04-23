Российский флот погружают в инновации

В структуре Минобороны РФ появилась новая межведомственная рабочая группа, главным приоритетом которой станут ускоренная разработка и введение в эксплуатацию передовых морских беспилотных систем. Планируется, что эти задачи будут решаться за счет использования уже имеющегося опыта масштабирования производства дронов и иных систем компаниями «народного ОПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром 22 апреля было объявлено о создании при Минобороны РФ новой рабочей межведомственной группы — Технического совета по развитию беспилотных систем и технологий морского применения. Руководить им будет главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев, а в работе совета примут участие представители администрации президента, Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), «Единой России», «Народного фронта» и ряда малых и средних компаний военно-промышленного сектора, занимающихся разработкой и производством морского компонента беспилотных систем. Как ожидается, техсовет станет профильной площадкой для интенсификации разработок перспективных технологий и обеспечения флота передовыми решениями со стороны «народного ОПК», сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБСТ.

Адмиралу Моисееву уже продемонстрировали последние практические наработки в области беспилотных систем от резидентов ЦБСТ. Правда, подавляющее большинство этих изделий не являются собственно «морскими» и представляют собой БПЛА самолетного типа и FPV-дроны, которые сейчас применяются в рамках СВО. А среди флагманских образцов, наиболее близких к серийной реализации в интересах ВМФ, можно назвать безэкипажный катер (БЭК) «Катран» и FPV-дрон «Скворец ВМФ», адаптированный к запуску с кораблей, катеров и пр.

Несмотря на, по сути, открытое признание заметного отставания от противника в указанной области (за три года СВО российский флот не получил ни одного серийного изделия, не считая переданных от ЦБСТ нескольких единиц безэкипажных катеров «Катран» и ожидаемых в этом году поставок тяжелых БЭК «Визирь»), техсовет серьезно настроен на внедрение новых технологий для ВМФ «не через годы, а здесь и сейчас». По мнению участников нового органа, эта задача может быть решена с помощью уже наработанного опыта взаимодействия между военными стартапами, наукой и крупными оборонными компаниями.

«Нужны не просто разработки, а живая экосистема, где все работает на результат: от идеи до поставки в войска»,— кратко описали “Ъ” в ЦБСТ главную задачу новой структуры. Вместе с тем остается актуальной проблема бюрократической растянутости цепочки «разработка—испытания—сертификация—серийное производство», решать которую тоже намерены в рамках техсовета ВМФ. По информации “Ъ”, в Минобороны определили сроки выполнения мероприятий по отбору технологий (до 31 августа) и передаче перспективных изделий на функциональные испытания ВМФ (до 31 октября) для формирования госзаказа, начала серийного производства и постановки на вооружение.

Среди других разработок, которые могут стать базой для дальнейшего развития отрасли морских беспилотных систем, участники техсовета ВМФ выделили систему связи «Гермес», программно-аппаратные комплексы «Площадь» и «Орбита» — последняя даже успела пройти апробацию в боевых условиях (см. “Ъ” от 16 апреля). Особое внимание главкома ВМФ также привлекла универсальная наземная станция управления БЭК производства компании «Красный дельфин».

Как ранее сообщал “Ъ”, 11 апреля президент Владимир Путин провел совещание по вопросам стратегии развития ВМФ. Речь на нем шла в том числе и о необходимости ускорения разработки отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования, морских робототехнических комплексов, а также безэкипажных подводных и надводных катеров (см. “Ъ” от 12 апреля).

Дмитрий Сотак