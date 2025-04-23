Россия проявила тренерскую терпеливость

Российская премьер-лига (РПЛ) входит в число футбольных чемпионатов, в которых тренеры имеют наибольший кредит доверия. Это следует из рейтинга CIES Football Observatory, ранжировавшего первенства в зависимости от доли наставников, работающих с клубом больше года. По этому показателю РПЛ значительно опережает некоторые ведущие лиги, в том числе входящие в «большую пятерку». Впрочем, кажется, исследователи все-таки выбрали довольно специфический для нее сезон. В предыдущие отечественный футбол отличала как раз тренерская чехарда, свойственная латиноамериканским странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды «Краснодар» Мурад Мусаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный тренер команды «Краснодар» Мурад Мусаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

CIES Football Observatory, аналитическая компания, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), представила любопытный рейтинг, иллюстрирующий довольно актуальную для вида проблему. Это проблема текучки тренерских кадров, на которую постоянно жалуются специалисты из разных стран и организаций, отмечающие, что чрезвычайно низкий кредит доверия со стороны клубного менеджмента мешает наставникам сосредоточиться на «строительстве» и развитии команд, иногда сопровождающихся периодами неудач. В рейтинге 65 лиг — как высшие, так и вторые по рангу — ранжированы в зависимости от доли в них тренеров, проработавших с клубом меньше чем календарный год.

В этом смысле выделяются три латиноамериканских чемпионата — коста-риканский, мексиканский и эквадорский. В них вообще в настоящий момент нет тренеров, занявших свой пост до апреля 2024 года. Как ни странно, ближе всех к этой тройке расположился один из чемпионатов, в котором менеджеры, по идее, должны осознавать негативный эффект резких кадровых решений. В итальянском первенстве, входящем в «большую пятерку», есть только один наставник, дольше 12 месяцев возглавляющий свой клуб. Это Симоне Индзаги из «Интера». А средняя продолжительность работы тренера с одним клубом в Италии составляет всего 238 дней.

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В остальных странах «большой пятерки» кредит тренерского доверия, правда, значительно выше итальянского (см. рисунок). А в Германии он вообще, как выяснилось, запредельно высок. Там тренеров, трудящихся с клубом больше года, свыше 50%, а средняя продолжительность работы на одном месте составляет 797 дней. По первому из критериев немецкий чемпионат все-таки уступает некоторым лигам, по второму — с отрывом первый.

Положение в классификации Российской премьер-лиги должно вызывать удивление у всех, кто в течение долгого времени следит за ней. Дело в том, что оно вроде опровергает разделяемый подавляющим большинством экспертов и функционеров тезис о колоссальной тренерской чехарде в отечественном футболе. В РПЛ, по данным CIES, ровно 50% тренеров провели в клубе не меньше года.

Лучше основной для рейтинга показатель только у десяти лиг, а в сильнейшей — Английской премьер-лиге (АПЛ) — он точно такой же. Средний стаж работы тоже вполне неплох — 534 дня.

Но в действительности эти цифры абсолютно релевантными вряд ли назовешь. Формально подсчеты CIES верны. Как минимум 12 месяцев в своем клубе на данный момент отработали наставники восьми команд РПЛ из 16: Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка (московское «Динамо»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Заур Тедеев («Акрон»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Хасанби Биджиев (махачкалинское «Динамо»). Но по-настоящему долго — по крайней мере два года — на своем посту из них находятся только Семак, Галактионов и Рахимов. А, например, Мусаеву и Биджиеву их клубы доверили в марте и феврале 2024 года.

Но важнее другое. Этот сезон довольно специфический по меркам РПЛ, уровень менеджерской «толерантности» в нем высок по сравнению с привычным. Он выразился, в частности, всего в семи тренерских отставках по ходу завершающегося в мае чемпионата, затронувших шесть клубов («Факел» выгонял тренеров дважды), из которых две, строго говоря, к спортивным результатам отношения не имели: Валерий Карпин покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России, а Франк Артига сбежал из увязших в долгах «Химок».

В сезоне позапрошлом семь клубов успели уволить наставников по чисто спортивным причинам еще в течение девяти стартовых туров. В прошлом их по ходу турнира поменяли в общей сложности восемь команд (причем «Сочи» руководили три тренера, включая имевшего статус исполняющего обязанности Дениса Клюева, а в список поменявших внезапно угодил даже боровшийся за золото «Краснодар»). Еще одна — московское «Динамо» — такую смену произвела перед началом чемпионата.

Алексей Доспехов