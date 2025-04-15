«Химки» отдалились от Испании

Один из аутсайдеров чемпионата России по футболу — идущие на 12-м месте подмосковные «Химки» — объявил о тренерской отставке. Она стала для клуба шестой за последние три года. На сей раз команду покинул назначенный перед стартом текущего сезона испанский специалист Франк Артига. Вероятно, его место вскоре займет Магомед Адиев, начинавший этот сезон на посту главного тренера грозненского «Ахмата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франк Артига

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Франк Артига

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Франк Артига покинул футбольный клуб «Химки», стало известно вечером во вторник. В пресс-релизе подмосковной команды сказано, что контракты с ним, а также четырьмя его ассистентами — Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой — «расторгнуты по соглашению сторон».

Вскоре после этого объявления «Спорт-Экспресс» сообщил, что игроки «Химок» «бойкотировали тренировку из-за недовольства делами в клубе». По данным источника, вместо нее футболисты «провели занятие в тренажерном зале, которое продлилось около десяти минут». Акция игроков предположительно была связана с тем, что клуб не выполнял финансовые обязательства перед персоналом. 14 апреля, за день до отставки Артиги, защитник подмосковного клуба Александр Филин рассказал «РБ Спорт», что игроки «устали не получать зарплату». Именно с этим фактором уход испанца связал футбольный агент Дмитрий Селюк, отметив в интервью «Матч ТВ», что «Артига давал некоторым футболистам деньги, чтобы они купили продукты в супермаркете».

В целом же тренерские отставки — история для «Химок» традиционная. Преемник Артиги станет восьмым наставником команды за последние три года.

Предшественник испанца Андрей Талалаев лишился поста, даже невзирая на успешное выступление в прошлом сезоне. При нем клуб занял первое место в Первой лиге и вернулся в элитный дивизион российского футбола.

Между тем новый тренер примет команду, находящуюся в положении отнюдь не безнадежном, по крайней мере с точки зрения спортивных результатов. «Химки» с самого начала были обречены бороться за выживание (свидетельствует об этом хотя бы классификация клубов Российской премьер-лиги по стоимости состава: по данным Transfermarkt, в этой таблице «Химки» пятые с конца с показателем €20,45 млн). И с этой задачей они пока справляются.

Нет, «Химки» в этом сезоне не выступают выше ожиданий. Но от главной цели — избежать вылета обратно в Первую лигу — они не так далеки. В турнирной таблице РПЛ «Химки» пока располагаются на 12-й строчке — сразу над так называемой зоной переходных матчей. За 24 тура первенства команда под руководством Артиги набрала 23 очка. Столько же — у идущего 13-м грозненского «Ахмата», он на одну позицию ниже только по дополнительным показателям.

В общем, серьезного запаса прочности перед ближайшим преследователем у «Химок» нет. Зато отрыв, скажем, от идущего в «зоне прямого вылета» воронежского «Факела» солидный, он составляет аж восемь очков.

Не было у «Химок» и какого-то ужасающего спада, похожего на тот, что пережил «Факел» перед расставанием с главным тренером Дмитрием Пятибратовым. Да, в последних двух матчах (были они, кстати, против прямых конкурентов: самарских «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо») — два поражения с общим счетом 2:7. Но до этого-то неплохая для команды такого статуса форма: две победы и ничья в первых четырех матчах после зимней паузы.

Не станет для нового тренера «Химок» какой-то особенно неприятной темой и календарь оставшихся в нынешнем сезоне игр. В ближайшем туре — идущий по пятам лидирующего «Краснодара» петербургский «Зенит». В заключительном — еще окончательно не выпавший из чемпионской гонки московский «Спартак». Однако между ними четыре относительно скромных соперника — новичок лиги тольяттинский «Акрон» (9-е место), уже забронировавшие места в середине таблицы «Ростов» (8-е) и казанский «Рубин» (7-е) и находящийся практически в безвыходном положении «Оренбург» (16-е).

Имя преемника Артиги пока неизвестно. По всей видимости, им станет Магомед Адиев, в сентябре покинувший «Ахмат», а до этого на протяжении двух лет тренировавший сборную Казахстана, причем, по ее меркам, довольно продуктивно. В комментарии сайту legalbet.kz он сказал, что о его назначении «во вторник или среду объявят официально».

Роман Левищев