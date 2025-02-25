Валерий Карпин выбрал команду по интересам

Валерий Карпин, который три года совмещал два тренерских поста — в сборной России и «Ростове», решил покинуть один из них, менее статусный. Карпин ушел из клуба, застрявшего в серединке таблицы чемпионата России, возобновляющегося в ближайшие выходные после зимней паузы, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде. Она по-прежнему отстранена от международных соревнований, но по крайней мере в товарищеских матчах в этом году ее ждут более интересные соперники, чем в прошлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Валерия Карпина, «в настоящее время ситуация складывается таким образом, что необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По мнению Валерия Карпина, «в настоящее время ситуация складывается таким образом, что необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сообщил о том, что пост его главного тренера покинул Валерий Карпин, занимающий такую же должность в национальной команде. В своем заявлении Арутюнянц сообщил, что «непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России», а «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну», добавив, что «сложно переоценить огромный вклад», который Валерий Карпин внес в «развитие ростовского футбола». Сам Карпин также подчеркнул, что решение об уходе далось ему «очень нелегко», поскольку за время, проведенное в «Ростове», и клуб, и город, который он представляет, стали для него «по-настоящему родными».

Однако, по словам Валерия Карпина, «в настоящее время ситуация складывается таким образом, что необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России».

Оттенок сенсационности этой новости придал тайминг. Уход Карпина состоялся перед рестартом чемпионата России, который возобновится после зимней паузы в ближайшие выходные («Ростов» в рамках 19-го тура принимает в воскресенье одного из претендентов на награды — «Динамо»). При этом все три месяца перерыва Карпин тренировал ростовчан, в том числе во время наиболее заметного контрольного турнира — проходившего в феврале в Абу-Даби зимнего Кубка РПЛ. В его рамках «Ростов» встретился с тремя грандами: уступил в упорной борьбе ЦСКА и «Зениту», но разгромил — 4:0 — динамовцев. А совмещение постов давно не казалось в сегодняшних обстоятельствах проблемой.

Уже будучи известным специалистом, Валерий Карпин впервые возглавил «Ростов» в декабре 2017 года, когда тот находился в кризисе и выглядел кандидатом на вылет из Премьер-лиги. Команда его избежала, а потом обрела при Карпине статус очень крепкого середняка, близкого к элите. Работой в «Ростове» Валерий Карпин заслужил приглашение летом 2021 года в сборную России, только что провалившуюся на чемпионате Европы под началом Станислава Черчесова. Причем некоторое время он рассчитывал сочетать деятельность в ней с клубной. Однако после того, как в стартовых встречах сезона ростовчане проиграли «Динамо» и «Зениту», с «Ростовом» Валерий Карпин расстался.

В клубе после этого возникла удивительная даже по российским меркам тренерская чехарда. Вместо Карпина он пригласил патриарха тренерского корпуса Юрия Семина.

Однако тот продержался совсем недолго. В шести встречах при Семине «Ростов» набрал всего полдюжины очков, и ветеран ушел в отставку, уступив должность Зауру Тедееву. Тому выпало руководить командой в четырех матчах. Дальше настала очередь занять пост главного тренера помощника Валерия Карпина Виталия Кафанова, известного прежде всего по подготовке голкиперов. В тандеме с получившим статус старшего тренера Зауром Тедеевым обеспечить «Ростову», расположившемуся рядом с «зоной вылета», рывок он тоже не смог.

Но в это время, в марте 2022 года, на отечественный футбол обрушились санкции в связи со специальной военной операцией на Украине, а сборная оказалась отстранена от официальных турниров. В итоге Российский футбольный союз (РФС) разрешил Валерию Карпину снова превратиться в совместителя, а «Ростов» с удовольствием вернул его и на следующий год чуть было не взял медали первенства, отстав от занявшего третье место «Спартака» лишь на одно очко.

Правда, больше таких взлетов у «Ростова» не было. В нынешнем чемпионате России он идет седьмым — на той же позиции, на которой финишировал в прошлом. «Ростов» далеко отстает от шестерки грандов, но уже и не рискует покинуть Премьер-лигу. А об актуальных амбициях клуба, главным тренером которого вместо Валерия Карпина назначен его испанский помощник с минимальным опытом самостоятельной работы Джонатан Альба, неплохо рассказывает свежая трансферная история: перед закрытием зимнего окна «Ростов» продал в «Динамо» своего ключевого игрока — полузащитника Данила Глебова. Источники “Ъ” утверждают, что амбициям мешает не в последнюю очередь дефицит финансовых ресурсов.

С точки зрения амбиций и целей положение сборной России, правда, ничем особенно не лучше. Она по-прежнему под санкциями и не выступит в отборе к ближайшему крупному турниру — чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Но по крайней мере товарищеские матчи, которые ее ждут, выглядят гораздо интереснее тех что команда проводила в минувшие несколько месяцев, громя оппонентов из подвала мирового рейтинга — вьетнамцев, сирийцев и полулюбителей из Брунея, которым в ноябре забила 11 безответных мячей. РФС уже анонсировал три контрольные встречи — мартовскую со сборной Замбии и июньские с командами Белоруссии и Нигерии. Замбийцы и белорусы, команды из «хвостовой» ниши первой сотни рейтинга, на фоне тех же брунейцев выглядят футбольными гигантами, а нигерийцев, 44-х в классификации, и вовсе можно без особой натяжки назвать почти топовым соперником. Эта команда выигрывала Кубок африканских наций, добиралась до play-off чемпионатов мира, а в ее составе есть безусловные суперзвезды — такие как Адемола Лукман из «Аталанты» или Виктор Осимхен из «Галатасарая».

Алексей Доспехов