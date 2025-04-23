В России запустили производство грузинского лимонада «Натахтари»

Пивоваренная компания AB InBev Efes начала производство грузинского лимонада «Натахтари» в России, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Там пояснили, что приняли это решение в ответ на растущий спрос потребителей в сегменте безалкогольных газированных напитков, который занимает третье место по объемам продаж и покрывает более 75% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выпускать лимонад «Натахтари» будут на заводах в Иваново и Омске в стеклянной бутылке объемом 0,5 л, а также в ПЭТ-упаковке 1 л и 1,5 л. Пока локализованная линейка бренда включает четыре самых популярных у потребителей вкуса: груша, тархун, саперави и фейхоа. Ожидается, что «Натахтари», произведенный на заводах AB InBev Efes, появится на полках магазинов в конце весны.

«Дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет страны только в год запуска составят порядка 1 млрд руб., что позволит нам внести дополнительный вклад в социально-экономическое развитие страны»,— заявил гендиректор AB InBev EfesНиколай Тюрников.

В компании рассчитывают, что локализация производства поможет обеспечить ей стабильные поставки по России, а также оптимизировать логистику и усилить присутствие компании в сегменте безалкогольных напитков.

Летом 2022 года AB InBev Efes локализовала выпуск бельгийского пива Leffe, но уже осенью того же года компания остановила выпуск этой продукции и заменила ее брендом Abbe. С январе 2025 года AB InBev Efes повысила отпускные цены на пиво в среднем на 10%. В компании среди прочих причин называли высокую ключевую ставку Центробанка и инфляцию, что привело к подорожанию сырья и упаковки.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пропивочный минимум».