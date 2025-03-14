Пропивочный минимум

Малые пивовары просят Минэкономики ускорить через Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) принятие решения о введении минимальных цен на пиво в российской рознице. Они ссылаются на то, что не выдерживают конкуренции с крупными производителями, которые могут демпинговать за счет большого объема выпуска, порой продавая товар даже ниже себестоимости, либо за счет низкого качества продукции. Идея вызовет протест транснациональных пивоваренных компаний ЕАЭС, где у них традиционно сильное влияние, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Глава «Опоры России» Александр Калинин попросил главу Минэкономики Максима Решетникова ускорить рассмотрение на уровне ЕЭК вопроса об отмене запрета устанавливать минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью до 28%. Копия соответствующего письма есть у “Ъ”. В «Опоре» подтвердили отправку письма.

Сейчас МРЦ устанавливается в основном на крепкий алкоголь от 28%, включая водку. Если ЕЭК примет решение снять запрет, то это позволит устанавливать в России минимальные розничные цены на пивоваренную продукцию, пишет Александр Калинин.

По его словам, подобная мера необходима «в связи с частой практикой продажи подобной продукции по цене ниже себестоимости». А это, по мнению господина Калинина, негативно сказывается на небольших компаниях, не выдерживающих конкуренцию с более крупными пивоварами.

В Минэкономики сообщили “Ъ”, что инициатива применять государствами—членами ЕАЭС ценовое регулирование на алкогольную продукцию от 28% разработана Минфином (регулятор алкогольного рынка) и представлена на рассмотрение ЕЭК. На площадке комиссии продолжается рассмотрение этой инициативы, добавляют в министерстве. В Минфине РФ, в свою очередь, заявили “Ъ”, что вопрос с МРЦ на пиво может рассматриваться только после внесения изменений в Договор ЕАЭС по предоставлению странам права устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Сейчас, как поясняют в министерстве, этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы в ЕЭК.

По мнению председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана, введение МРЦ на пиво необходимо для защиты российского рынка от демпинга и некачественной продукции.

«Стоит рассмотреть введение МРЦ на пивоваренную продукцию в том числе из-за того, что некоторые производители продают слабоалкогольные коктейли как пивные напитки, например джин-тоник»,— считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Как сообщал “Ъ” 8 февраля, продажи алкогольных коктейлей сократились на 27,6% год к году. Эксперты объясняли это не падением производства, а выпуском коктейлей под видом пивных напитков.

По словам господина Шапкина, против снятия запрета устанавливать МРЦ на пивоваренную продукцию ожидаемо выступают крупные производители. У таких компаний есть возможность разливать напитки в больших объемах, что позволяет им продавать дешевле, чем небольшие пивоварни. Тем не менее, убежден эксперт, если решение о МРЦ будет принято, оно не должно значительно отразиться на стоимости и продажах пива. По оценкам, оптимальным решением будет 120 руб. за 1 литр.

В пивоваренной компании «Балтика», холдинге «Объединенные пивоварни» (бывшая Heineken), AB InBev Efes и Московской пивоваренной компании на запрос “Ъ” не ответили. Большая часть этих компаний входит в Ассоциацию производителей пива, солода и напитков (АПП). Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов высказал позицию членов ассоциации. По его словам, МРЦ вводили в других сегментах алкогольного рынка как способ борьбы с нелегальной продукцией в условиях отсутствия механизмов прослеживаемости алкогольной продукции и маркировки. В пивоваренной же индустрии обеспечена полная прослеживаемость продукции, и снижение доли теневого сектора возможно за счет введения других инструментов, в частности реестра продавцов, добавляет эксперт. «В таком случае МРЦ может выступать механизмом скорее конкурентной борьбы, чем борьбы с нелегальным рынком»,— рассуждает он.

Однако вряд ли в ближайшее время может быть рассмотрен вопрос об установлении МРЦ на пивоваренную продукцию, считает Павел Шапкин.

По его словам, для этого нужно одобрение всех членов ЕАЭС, но в некоторых из этих стран сильно влияние транснациональных пивоваренных компаний, которые выступают категорически против минимальных цен.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе 2025 года объем производства в стране пива крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился на 7%, до 53,4 тыс. декалитров (дал), пива крепостью выше 8,6% — сократился на 1,5%, до 6,6 тыс. дал. Выпуск пивных напитков увеличился на 19,4%, до 7,5 тыс. дал.

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Владимир Комаров