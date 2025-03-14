Акции Intel выросли на 15% после назначения нового гендиректора

Цена акций американской корпорации Intel поднялась на 15% после того, как она объявила о назначении нового генерального директора Лип-Бу Тана. Инвесторы позитивно восприняли такое назначение в компании, в последнее время переживающей глубокий кризис.

Аналитик Deutsche Bank Росс Сеймор охарактеризовал это как «желаемый результат» и отметил, что опыт господина Тана в полупроводниковой отрасли и тот факт, что он уже некоторое время был членом совета директоров Intel, «соответствуют потребностям» компании. Аналитики компании TD Cowen также отметили, что это наилучший выбор с точки зрения всех заинтересованных сторон, указав на «тесные отношения» господина Тана со многими участниками этого рынка.

Вчера Intel объявила о том, что с 18 марта ее главой будет Лип-Бу Тан, он был назначен на эту должность через три месяца после отставки прошлого гендиректора Пэта Гелсингера. В прошлом году компания, бывшая когда-то одним из лидеров производства полупроводников, неоднократно сообщала об убытках. За последний год акции Intel упали на 54%, а в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что конкуренты хотят купить ее активы.

Яна Рождественская