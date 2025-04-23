Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено

Единственный рейс из России в Мьянму (Янгон — Мандалай — Новосибирск) приостановлен из-за непопулярности направления и случившихся в марте-апреле землетрясений. Об этом сообщил коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций»,— сказал господин Таравков (цитата по ТАСС). Директор новосибирского аэропорта добавил, что рейс возобновится в осенне-зимнем расписании.

В конце марта Myanmar Airways анонсировала запуск рейса из Мьянмы в Москву. В компании отмечали, что первые полеты планируются уже в октябре. Однако 28 марта в стране случилось несколько крупных землетрясений. Погибло более 3,7 тыс. человек, ранены более 5 тыс. Еще одно землетрясение в Мьянме случилось 14 апреля.

Подробности— в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».

Екатерина Отрашкевич