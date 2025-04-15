Российские спасатели завершили миссию в Мьянме

МЧС сообщило об отправке последней группы российских спасателей из Мьянмы в Россию. На борту самолета Ил-76 в Москву вылетели 50 спасателей и медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Российская группировка работала в одном из самых пострадавших от землетрясения районов — городе Мандалае и его окрестностях. Там развернули полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. За время работы российские врачи оказали помощь более чем 500 пациентам, в том числе 94 детям. В поисках выживших спасатели МЧС обследовали свыше 130 тыс. кв. м завалов. Авиация МЧС также доставила в Мьянму 157,5 тонны гуманитарной помощи.

Несколько землетрясений произошло в Мьянме 28 марта. Число погибших превысило 3,7 тыс. человек, ранены более 5 тыс. Еще 130 считаются пропавшими без вести. Эпицентр первого землетрясения находился в 17 км от города Мандалай, в котором живет 1,5 млн человек.

Подробности— в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».