Молдавия отказалась отправлять караул на захоронение останков советских солдат

Минобороны Молдавии отказалось выделять почетный караул и военный оркестр на церемонию захоронения останков солдат Красной армии. Министерство переадресовало эту просьбу президенту страны Майе Санду, заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оборонному ведомству направили петицию с просьбой предоставить караул, салютную команду и оркестр для исполнения государственного гимна. В петиции также содержалась просьба о зажжении Вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» на время проведения мероприятия, которое пройдет 3 мая.

«Госсекретарь Минобороны бригадный генерал Игорь Кутие рекомендовал обратиться за оркестром, салютом и почетным караулом к Верховной Главнокомандующей. Оказывается, госпожа Санду решает, достойны ли павшие солдаты воинских почестей»,— написал господин Петрович в Telegram.

Весной 2023 года в Молдавии были признаны экстремистскими георгиевская лента, знаки V и Z. Власти предупреждали, что жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевских лент 9 Мая. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что в этот день республика отмечает День мира.