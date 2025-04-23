Молдавия отказалась отправлять караул на захоронение останков советских солдат
Минобороны Молдавии отказалось выделять почетный караул и военный оркестр на церемонию захоронения останков солдат Красной армии. Министерство переадресовало эту просьбу президенту страны Майе Санду, заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Оборонному ведомству направили петицию с просьбой предоставить караул, салютную команду и оркестр для исполнения государственного гимна. В петиции также содержалась просьба о зажжении Вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» на время проведения мероприятия, которое пройдет 3 мая.
«Госсекретарь Минобороны бригадный генерал Игорь Кутие рекомендовал обратиться за оркестром, салютом и почетным караулом к Верховной Главнокомандующей. Оказывается, госпожа Санду решает, достойны ли павшие солдаты воинских почестей»,— написал господин Петрович в Telegram.
Весной 2023 года в Молдавии были признаны экстремистскими георгиевская лента, знаки V и Z. Власти предупреждали, что жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевских лент 9 Мая. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что в этот день республика отмечает День мира.