Премьер Молдавии: жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевских лент 9 Мая

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что 9 Мая, в День Победы, жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Размер штрафа пока не установлен, МВД Молдавии объявит его позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявит точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано»,— сказал Дорин Речан журналистам (цитата по «РИА Новости»). Сейчас правоохранительные органы готовят инструкции по порядку штрафов.

19 апреля 2022 года президент Молдавии утвердила поправки, запрещающие демонстрацию георгиевской ленты, а также букв Z и V — они стали неофициальным символом российской специальной военной операции на Украине. Закон предусматривает штраф за нарушение запрета до 9 тыс. леев (более 40 тыс. руб.) для физических лиц.

11 апреля 2023 года Конституционный суд Молдавии постановил, что георгиевскую ленту можно демонстрировать, если она не используется для «оправдания или прославления» военных действий. Суд призвал обозначить, в каких случаях использование символов позволено. Например, оно считается допустимым в научных или исторических материалах.

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Лусине Баласян