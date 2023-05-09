Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что сегодня, 9 мая, в стране «чтят память всех погибших за мир». Глава молдавского парламента Игорь Гросу сказал, что человеческие потери по итогам Второй мировой войны должны стать уроком для человечества, который «некоторые, впрочем, так и не усвоили».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Госпожа Санду вместе с господином Гросу, премьером Молдавии Дорином Речаном и главой МВД Анной Ревенко возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе. Премьер Молдавии сказала, что ее страна сегодня празднует День мира.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память десятков миллионов людей, погибших во Второй мировой войне. Мы здесь, чтобы почтить память героев, принесших высшую жертву, отдавших свои жизни ради спасения других. Мы празднуем день мира. Сегодня мы почтили память всех людей, погибших за мир. Благодаря этой войне я еще больше поняла, насколько важен мир»,— заявила Майя Санду (цитата по Moldova1).

Игорь Гросу считает, что в этот день нужно «вспомнить наших прадедов, которые в условиях того времени шли, сражались, гибли». «Это должен быть урок, день, когда человечество должно еще раз задуматься о том, сколько катаклизмов, сколько человеческих жизней должно быть принесено в жертву из-за амбиций некоторых диктаторов»,— отметил он и вновь раскритиковал начатую Россией военную операцию на Украине.

В апреле 2022 года президент Молдавии утвердила поправки, запрещающие демонстрацию георгиевской ленты, а также букв Z и V — они стали неофициальным символом российской специальной военной операции на Украине. За нарушение для физлиц предусмотрен штраф до 9 тыс. леев (более 40 тыс. руб.). 11 апреля 2023 года Конституционный суд Молдавии постановил, что георгиевскую ленту можно демонстрировать, если она не используется для «оправдания или прославления» военных действий. Тем не менее власти предупредили, что будут штрафовать всех, кто сегодня носит ленту.

Лаура Кеффер