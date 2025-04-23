Дмитрий Власов покинет пост лидера фракции единороссов в горсовете Красноярска

Дмитрий Власов покинет пост руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в горсовете Красноярска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Красноярский городской совет депутатов Фото: Красноярский городской совет депутатов

Причиной является заявление господина Власова о том, что он участвует в региональной кадровой программе для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) «Сибирский характер». «Принять участие в данной программе решил и я. Ведь с 2023 выезжаю на Донбасс с военной и гуманитарной миссией. Когда я размышлял о своем участии в отборе на программу руководителей Красноярска, я понял, что это отличная возможность для меня не только личностного роста, но и вклада в развитие нашего города»,— говорится в посте господина Власова, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам господина Пономаренко, господин Власов не является участником СВО, следовательно, не может участвовать в программе, а «такое поведение недопустимо для руководителя фракции ЕР и руководителя медицинского учреждения». Дмитрий Власов работает главврачом Красноярской городской стоматологической поликлиники №1. В сентябре 2023 года он был избран депутатом по партсписку ЕР, после чего возглавил фракцию единороссов. Депутат является членом политсовета регионального отделения партии.

Валерий Лавский