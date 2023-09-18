Дмитрий Власов возглавил фракцию единороссов в красноярском горсовете

Новым руководителем фракции «Единой России» (ЕР) в горсовете Красноярска стал Дмитрий Власов. Соответствующее решение фракция приняла 18 сентября.
Фото: Красноярский городской совет депутатов
По данным пресс-службы регионального отделения партии, на заседании были представлены две кандидатуры — Юлии Белоголовой и Дмитрия Власова. Господин Власов — главврач Красноярской городской стоматологической поликлиники №1. Он был избран от второй территориальной группы партсписка кандидатов ЕР. В предыдущем созыве горсовета фракцию единороссов возглавлял Андрей Козиков.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», выборы депутатов муниципального парламента прошли 8-10 сентября 2023 года. По их итогам ЕР получила 30 из 36 мест.