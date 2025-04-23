Прогрессивная шкала НДФЛ почти на треть повысила доходы бюджета
В федеральный бюджет по итогам 2024 года поступило 224,4 млрд руб. от повышенного налога на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ФНС.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Речь о налоге 15% с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5 млн руб. в год. Обычная ставка по НДФЛ составляет 13%. Таким образом, 2% направлялись в федеральный бюджет. Доходы от повышенной ставки направлялись в фонд «Круг добра», который помогает детям с редкими заболеваниями.
Лидером среди регионов по поступлениям стала Москва. Из 224,4 млрд руб. от столицы в бюджет перевели почти половину — 110 млрд. На втором месте с большим отставанием оказался Санкт-Петербург — 8,6 млрд руб. А замкнула тройку Московская область — 7,1 млрд руб. Издание уточняет, что резкий рост налоговой базы могли вызвать предновогодние премии компаний, или так называемые тринадцатые зарплаты.
Прогрессивную шкалу налогообложения ввели в РФ в июле 2024 года. В том же году оставалась стандартная ставка налога для физлиц 13% с доходов до 5 млн руб. и 15% — с превышения данной суммы. С начала этого года физлица выплачивают 13% — до 2,4 млн руб. в год, 15% — до 5 млн, 18% — до 20 млн, 20% — до 50 млн и 22% — свыше 50 млн руб.
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