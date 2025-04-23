Прогрессивная шкала НДФЛ почти на треть повысила доходы бюджета

В федеральный бюджет по итогам 2024 года поступило 224,4 млрд руб. от повышенного налога на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь о налоге 15% с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5 млн руб. в год. Обычная ставка по НДФЛ составляет 13%. Таким образом, 2% направлялись в федеральный бюджет. Доходы от повышенной ставки направлялись в фонд «Круг добра», который помогает детям с редкими заболеваниями.

Лидером среди регионов по поступлениям стала Москва. Из 224,4 млрд руб. от столицы в бюджет перевели почти половину — 110 млрд. На втором месте с большим отставанием оказался Санкт-Петербург — 8,6 млрд руб. А замкнула тройку Московская область — 7,1 млрд руб. Издание уточняет, что резкий рост налоговой базы могли вызвать предновогодние премии компаний, или так называемые тринадцатые зарплаты.

Прогрессивную шкалу налогообложения ввели в РФ в июле 2024 года. В том же году оставалась стандартная ставка налога для физлиц 13% с доходов до 5 млн руб. и 15% — с превышения данной суммы. С начала этого года физлица выплачивают 13% — до 2,4 млн руб. в год, 15% — до 5 млн, 18% — до 20 млн, 20% — до 50 млн и 22% — свыше 50 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Богатых пересчитали по налогам».

Екатерина Отрашкевич