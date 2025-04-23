Запрещающий рекламу эзотерических услуг законопроект внесут в Госдуму 23 апреля

Законопроект, запрещающий рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг, внесут в Госдуму 23 апреля, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник. Подлинность документа подтвердила председатель Комитета по защите семьи Нина Останина (депутат ГД от КПРФ).

Запрет коснется юрлиц, физлиц и ИП — астрологов, магов, тарологов, хиромантов других. Авторами законопроекта выступили депутаты Нина Останина, Андрей Свинцов (ЛДПР) и Алексей Корниенко (КПРФ). Изменения затронут законы о рекламе и информации.

Уточняется, что традиционные религии — христианство, ислам, иудаизм, буддизм — под запрет не попадут, так же как и дипломированные психологи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не все эзотерики одинаково полезны».