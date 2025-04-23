Госзакупки лекарств обогнали их розничные продажи

В первом квартале этого года объем фармацевтического рынка России вырос до 814 млрд руб.— на 11% относительно аналогичного периода 2024-го, подсчитали эксперты компании DSM-Group.

Аптечный сегмент, на который приходится большая доля рынка (553 млрд руб.), увеличился на 8,4%, сектор госзакупок лекарств при этом показал почти вдвое больший прирост — плюс 15%. В части закупок государства максимальный рост показал сектор региональных льготных препаратов — он увеличился на 23%, до 78 млрд руб. Госпитальные закупки приросли на 16%, до 124 млрд руб. Сегмент льготного лекарственного обеспечения (включая программу «14 нозологий») за первый квартал 2025 года прибавил 4,9%.

Как отмечает глава DSM-Group Сергей Шуляк, прирост сегмента госзакупок в январе—марте обусловлен длинной тендерной процедурой — госзакупщики хотят заключить договоры уже весной, чтобы обеспечить себя стабильными поставками на первое полугодие или даже на весь год. В то же время относительно небольшое увеличение аптечного рынка он связывает с аномально теплой зимой — такие погодные условия снизили число случаев ОРВИ, следовательно, спрос на целый перечень противопростудных препаратов оказался ниже, чем в прошлом году. Отметим, что аптечный рынок в первом квартале показал максимальную динамику в сегменте парафармацевтики — он увеличился на 16%, до 114 млрд руб. Сегмент «массовых» препаратов, на который приходится основная часть продаж, за это время вырос только на 6,5%.

И в госпитальном, и в аптечном сегментах быстрее других росли продажи препаратов стоимостью свыше 1 тыс. руб. за упаковку — сейчас их доля на рынке составляет 36,2%, в то время как год назад она составляла 32,1%. Доля лекарств стоимостью до 500 руб., напротив, уменьшилась с 33% до 29%.

Такая динамика подтверждает более ранний прогноз DSM-Group относительно перспектив рынка на 2025 год. Аналитики ожидают, что по итогам 12 месяцев российский фармрынок вырастет на 14,6%, до 3,266 трлн руб. Сектор госзакупок увеличится до 1 трлн руб., коммерческий сегмент — до 1,8 трлн руб. По итогам 2024 года фармрынок в России вырос лишь на уровень инфляции — на 10%, до 2,85 трлн руб. Реальный прирост был обеспечен коммерческим сектором — продажи в нем увеличились на 13,8%, закупки же препаратов в государственном сегменте выросли лишь на 2,6%, это произошло на фоне ограничения роста цен на жизненно важные препараты (подробнее см. “Ъ” от 1 апреля).

Анастасия Мануйлова