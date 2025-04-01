Граждане взяли лекарства в руки

По итогам 2024 года фармрынок в России номинально вырос — согласно годовому отчету DSM Group, в деньгах на 10%, до 2,85 трлн руб. Реальный прирост был обеспечен коммерческим сектором — продажи в нем увеличились на 13,8%, закупки же препаратов в госсегменте — лишь на 2,6%, заметно ниже инфляции, на фоне ограничения роста цен на жизненно важные препараты. При этом эксперты разошлись в оценках тренда на ближайший год — госсзакупки может поддержать запуск новых нацпроектов, а коммерческий сегмент — лекарственная инфляция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года российский рынок лекарств вырос на 10%, до 2,85 трлн руб. Основным фактором роста, как отмечают аналитики DSM Group в своем докладе «Фармацевтический рынок России-2024», стал спрос со стороны частных лиц в аптечном сегменте.

На госзакупки пришлось 33% рынка — в эту долю входят госпитальное и льготное лекарственное обеспечение (включая программы «14 высокозатратных нозологий» и «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» (ОНЛС)) и закупки регионов для отдельных категорий пациентов, имеющих право на льготные препараты.

Номинальный прирост этого сегмента в деньгах составил по итогам года всего 2,6%, заметно ниже инфляции.

Отставание динамики госзакупок от роста продаж в коммерческом секторе сохраняется уже несколько лет, сокращая государственную долю: 2021 году она была на 9 процентных пунктов выше (42%).

Как отмечается в докладе, «сдержанный рост» в госсегменте связан с низкой возможностью индексации цен препаратов, так как большинство из них входят в список ЖНВЛП, и фармкомпании обязаны согласовывать их стоимость с Минздравом.

Кроме того, в 2024 году снизился объем финансирования льготных программ — на 3,6% по «14 высокозатратным нозологиям» (82,8 млрд руб.), на 7,4% по региональной льготе (185,6 млрд руб.).

Финансирование закупки лекарственных препаратов по ОНЛС осталось на уровне 2023 года и составило 48,1 млрд руб.

В общей сложности сегмент льготного лекарственного обеспечения «просел» на 5,5% в денежном выражении (до 315 млрд руб.) и на 10,3% в упаковках (до 4,3 млн штук).

«Мы действительно видим перебои с поставками препаратов в рамках "14 нозологий" и в сегменте региональной льготы. Мы связываем это с нехваткой бюджета, с одной стороны, и с попытками производителей увеличить стоимость отдельных препаратов — с другой»,— отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Финансирование же госпитальных закупок выросло на 9%, до 438 млн упаковок лекарственных препаратов на 503 млрд руб.

Значительный вклад в этот прирост, видимо, был сделан за счет федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» (146,3 млрд руб.) — в прошлом году он был полностью исполнен.

Аптечные же продажи росли двузначными темпами (на 13,8%). В результате объем рынка увеличился до 4,4 млрд упаковок, или 1,635 трлн руб. Как объясняет глава DSM Group Сергей Шуляк, «дополнительный» рост рынка был обеспечен высоким уровнем заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом в начале 2024 года. «Уже в марте 2024 года объем аптечного потребления лекарств вернулся к привычным показателям, и на динамику влияли уже другие факторы, в большей мере ценовые»,— отмечает эксперт.

В DSM Group ожидают, что в 2025 году совокупный объем рынка лекарств перевалит через планку в 3 трлн руб. При этом плановое финансирование госпрограмм и нацпроектов в сфере здравоохранения составит 1 трлн руб., можно ожидать прироста госзакупок в разных сегментах лекарственного обеспечения на 20%. В результате доля госсектора на рынке может вырасти до 36%. Коммерческий рынок, по прогнозу DSM Group, будет расти в пределах 9–10%, сопоставимо с инфляцией.

Впрочем, замгендиректора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов считает, что динамика 2025 года будет ближе к 2024-му: «Основным драйвером, на наш взгляд, станет розничный сегмент, который увеличится примерно на 15%. Рынок госзакупок покажет скромный рост — порядка 5%. Предполагаем, что в этом сегменте основными драйверами будут федеральная льгота (около 5%), региональная льгота (5%), а бюджетный (госпитальный) сегмент вырастет на 1–3%». Он также прогнозирует и долгосрочный тренд на замедление темпов прироста рынка — до 5–6% в 2025–2028 годах.

Анастасия Мануйлова